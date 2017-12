L'IVF aprova les condicions de la nova subhasta del crèdit de l'Elx CF

La Comissió d'Inversions de l'Institut Valencià de Finances (IVF) ha aprovat les condicions que regeixen la nova subhasta per a posar a la venda el crèdit que aquesta entitat pública ostenta enfront de la Fundació de l'Elx CF i la garantia del qual és el 54,73% de les accions del club.

En un comunicat, l'IVF ha indicat que el preu total d'aquesta operació és de 12,2 milions d'euros, als quals s'arriba en sumar el preu fix d'eixida d'aquesta operació, 137.000 euros; 11.800.000 euros variables que es contemplen com a pagament ajornat durant un període de 15 anys, i les despeses pendents per costos, que poden ascendir fins a un màxim de 284.941,88 euros.

Pel que fa al preu variable, el que en definitiva determinarà la licitació, s'han establit uns pagaments mínims depenent de cadascuna de les categories en què puga militar el club al llarg dels 15 anys fixats. Així, s'estableix que quan l'Elx CF estiga en Segona B (on s'hi troba actualment), l'import a pagar serà de 50.000 euros; quan estiga en Segona A, s'hauran d'abonar 375.000 euros, i quan el club milite en Primera, aquesta quantitat ascendirà a 2 milions d'euros.

Les ofertes que es presenten podran incrementar aquestos imports, tenint sempre present que l'import total per a un període de 15 anys ha de sumar com a mínim els 11,8 milions d'euros fixats com a preu base d'eixida. Cal destacar que s'ha inclòs una clàusula de tancament per la qual, en arribar al huité exercici, el comprador ha d'haver desemborsat almenys 4 milions d'euros. En cas contrari, l'IVF podrà sol·licitar el pagament restant fins a aconseguir aquesta xifra.

Per a donar el vistiplau a l'operació, l'adjudicatari haurà de presentar un aval que garantisca la decisió de recuperació, l'import de la qual serà de 4.150.000 euros. Aquest aval assegurarà així l'efectiu pagament de la decisió de recuperació i la continuïtat del club, en cas que es desestimara el recurs d'anul·lació d'aquesta decisió interposat davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, ha explicat que "aquest organisme ha estat en tot moment compromés amb la cerca d'un inversor solvent, amb capacitat econòmica i experiència en el món esportiu, que puga donar una eixida viable a aquesta institució". "Des del primer moment, i malgrat totes les traves amb les quals ens hem trobat, l'IVF ha vetlat per buscar una solució per al club que al seu torn fóra satisfactòria per a la Generalitat, qui ha invertit molt, tant en l'Elx, a través dels avals que en el seu moment es van prestar, com a dissenyar una operació que resultara avantatjosa per a totes les parts", ha afegit Illueca.