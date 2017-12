Cocemfe denuncia la manca d'accessibilitat als trens de rodalia

La Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV) ha lamentat "la falta de propostes urgents, concretes, útils i realistes" perquè el col·lectiu puga fer ús del servei de rodalia "en igualtat de condicions" que la resta de la població, tal com contempla la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social. Així ho ha expressat l'entitat en un comunicat després de la reunió mantinguda aquest dilluns amb responsables de Renfe amb l'objectiu de traslladar els problemes d'accessibilitat als trens de rodalia.

L'entitat d'utilitat pública ha recordat als responsables de Renfe que les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda estan discriminades respecte a la resta de la ciutadania perquè la majoria dels trens "no disposen d'un accés adequat pel desnivell existent entre l'andana i el tren".

El president de Cocemfe CV, Javier Segura, ha insistit que el servei que ofereix Renfe Rodalies "no permet l'autonomia de les persones amb discapacitat". "La falta d'accessibilitat impedeix a les persones amb la mobilitat reduïda desenvolupar la seua vida en igualtat de condicions, com per exemple visitar els seus familiars en una localitat propera, assistir a la universitat, anar a treballar, poder realitzar un tractament mèdic o fer turisme", ha explicat. En aquest sentit, ha lamentat que "moltes d'elles desisteixen d'utilitzar aquest mitjà per les dificultats que els implica o per la impossibilitat de fer-ho". Per això, ha subratllat que l'entitat "no afluixarà" en la seua "obstinació per a canviar la situació".

Possibles actuacions

Segons Cocemfe CV, des de Renfe s'han referit a dos projectes pilot que desenvolupen en altres comunitats autònomes a través de rampes i diversos sistemes d'informació als passatgers amb discapacitat. Així mateix, s'han compromés a remetre a l'entitat documentació sobre l'accessibilitat en les línies de rodalia del País Valencià abans de les festes de Nadal per a ser estudiada pels col·lectius de persones amb discapacitat.

Segura ha remarcat la necessitat d'implementar solucions en la xarxa de rodalia valenciana per a posar fi a la discriminació. "Estem molt decebuts amb la falta de solucions reals a Renfe. No entenem com altres organismes de transport com Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o l'EMT de València han aconseguit solucions en accessibilitat i que Renfe amb prou feina haja avançat en aquest sentit en el servei de rodalia, malgrat les inversions de calat realitzades fins a hui", ha assenyalat. L'entitat, segons ha indicat el seu president, no descarta realitzar altres actuacions per a propiciar un canvi que conduïsca a solucions eficaces.