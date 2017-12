Pacte sobre els horaris comercials: València i Alacant podran obrir 38 festius entre el 15 de juny i el dia de Reis

L'Observatori del Comerç valencià ha tancat aquest dilluns un pacte sobre els horaris comercials que fixa en 38 dies els festius que les botigues i comerços podran obrir en les cinc Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) de València ciutat i en la totalitat de la ciutat d'Alacant. Aquests festius hauran d'estar dins del període comprés entre el 15 de juny i fins al diumenge de després del dia de Reis. No obstant açò, en aquest període hi haurà algunes excepcions de festius en els quals comerços no obriran les seues portes com és el 24 de juny a Alacant; el 15 d'agost a València i el dilluns de Pasqua en ambdues ciutats.

A més, els Ajuntaments de les ciutats de València i Alacant podran decidir reduir si consideren oportú el nombre de dies festius que es pot obrir, segons ha informat la conselleria d'Economia en un comunicat en el qual indica que pròximament se citaran els agents de l'Observatori per a materialitzar i plasmar per escrit el pacte.

A més, s'obrirà 40 dies en el mateix període a Finestrat, Torrevella, Alboraig, l'Alfàs del Pi, Benissa, Oriola i el Pilar de la Foradada, mentre que a la resta del territori s'obririen 11 dies. A més a més, els festius que es podrà obrir en zones que no són ZGAT per a 2018 seran: 7 de gener, 18 de març, 1 d'abril, 1 de juliol, 25 de novembre i 2, 8, 16, 23 i 30 de desembre.

Al final de la trobada el conseller d'Economia, Rafa Climent, s'ha mostrat "contentíssim" i ha destacat que es tracta d'un pacte "històric" que, encara que "ha costat", ha tingut "el consens dels agents membres de l'observatori" perquè ningú s'ha oposat, per la qual cosa ha agraït l'esforç que han realitzat totes les parts implicades.

"Tanquem dos anys de negociacions amb un acord que ens permetrà, a partir d'ara, fixar la nostra atenció en aquells assumptes que realment preocupen el sector Comercie", ha destacat el conseller per a assenyalar que espera que el pacte siga "positiu" tant per als consumidors com per als treballadors dels establiments. Ara, la proposta l'haurà d'aprovar-la el ple del Consell a través d'un decret llei i, posteriorment, les Corts Valencianes.