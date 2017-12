El món de la cultura plora l'adéu de Carles Santos

El músic vinarossenc Carlos Santos ha mort aquest dilluns. Les reaccions del món de la cultura no han tardat a succeir-se. És el cas dels cantautors Lluís Llach i Feliu Ventura, així com de l'escriptor Quim Monzó.

Un dels cantautors més reeixits al País Valencià, el xativí Feliu Ventura, ha sigut un dels primers a mostrar el seu afecte:

Que la terra et sigui lleu, Carles Santos https://t.co/zSzmxlODJa

També han lamentat la pèrdua les periodistes Amàlia Garrigós i Núria Cadenes, totes dues fent referència al silenci, i l'humorista Eugeni Alemany.

Silenci. S'ha mort Carles Santos. No, silenci no: piano, Bach, Santos, tot! pic.twitter.com/YWgy3H9XNh

Entitats culturals com El Tempir o Acció Cultural han mostrat el seu condol a Twitter. Pel que fa a la universitat, ha enviat un comunicat expressant el condol de la comunitat universitària per la mort del compositor, Medalla d'Or de la Universitat Jaume I.

El nostre condol a familía i amistats de Carles Santos, esperit lliure, per a qui l'omnipresència de la música i el llenguatge com a element alliberador han estat dos elements bàsics de la seua obra, duts amb passió. També el seu compromís per la llengua i la seua terra. Gràcies! pic.twitter.com/0ZFKbcNzx1