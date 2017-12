Livermore deixa les Arts perquè existeix el "desig" de tancar l'òpera

L'intendent i director artístic del Palau de les Arts Reina Sofia de València, Davide Livermore, ha anunciat aquest dimarts la seua dimissió com a màxim responsable del coliseu, que el pròxim 9 de desembre arranca la seua temporada 2017-2018.

L'artista italià ha convocat una compareixença davant els mitjans de comunicació a les 13.30 hores en la qual ha donat detalls dels motius de la seua decisió que, en tot cas, no eren personals. Així, el fins a la data intendent-director artístic del coliseu ha denunciat que hi ha un "desig" per part del govern valencià de "voler tancar les Arts", ara bé "conscientment o inconscientment", ha matisat.

Livermore ha retret que l'esborrany de l'informe d'auditori de la Generalitat deixa clar que l'intendent no pot treballar fora del Palau de les Arts com a director d'escena, "he de posar creatiu". En aquest sentit ha afegit que en els últims mesos no s'ha volgut buscar una solució perquè puga treballar fora de l'òpera valenciana. De la mateix manera, ha posat sobre la taula que l'informe assenyala que per a fer contractacions s'ha de fer un procés selectiu, una fórmula amb què està d'acord, sempre que siga per a triar músics de tuti de l'orquestra, del cor, etc, però que no serveix per a dur a València les millors veus i solistes del panorama internacional.

Livermore va accedir al càrrec d'intendent de les Arts el 26 de gener del 2015 en substitució d'Helga Schmidt, involucrada en una investigació judicial oberta arran la seua gestió al capdavant de l'òpera valenciana.

Director d'escena, escenògraf, dissenyador de vestuari i il·luminació, cantant, ballarí, actor, guionista i pedagog són algunes de les facetes que el responsable artístic del Palau de les Arts ha desenvolupat en els seus més de 22 anys de carrera, durant els quals ha cantat en els principals teatres d'òpera del món amb artistes com Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Josep Carreras, Zubin Mehta, Mirella Freni, Lucca Ronconi, Andrei Tarkovsky o Zhang Yimou. Una trajectòria que ha consolidat tant als principals escenaris del continent com a xicotets teatres de la seu Itàlia natal.

Des del 2002, Livermore és director artístic del Teatro Baretti de Torí, on es dedica al teatre musical experimental, tasca que compagina en aquesta mateixa ciutat amb el seu treball com a docent en l'escola d'arts del Teatro Stabile, segons la informació de la web de les Arts.

Com a director d'escena ha treballat per als principals teatres italians: Maggio Musicale Fiorentino, Regi de Torí, Sant Carlo de Nàpols, Carlo Felice de Gènova, La Fenice de Venècia, així com per al Festival Rossini de Pésaro.

Fora del seu país ha sigut requerit per les òperes de Filadèlfia (Estats Units), Montpeller i Avinyó (França), a més del Bunka Kaikan de Tòquio i el Seoul Arts Center. A l'estat espanyol ha presentat els seus muntatges en l'Òpera de la Corunya, el Teatre Arriaga de Bilbao i el Teatre de la Zarzuela de Madrid.

Oltra retreu el suport de Madrid a les Arts

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha demanat paciència i esperar que Livermore explique els motius de la seua decisió, ha indicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell que ha tingut lloc aquest dimarts. "Esperem a veure què diu i si es confirma que vol deixar la intendència, ho acceptarem", ha explicat

La temporada que tot just comença aquest dissabte amb el Don Carlo de Verdi, que es va presentar aquest dilluns, "està garantida". "Properament s'aprovaran nous estatuts seguint els models de Madrid i Barcelona i es triarà la nova estructura directiva", ha afegit.

Per altra banda, Mónica Oltra ha posat en valor el compromís del govern de la Generalitat amb el Palau de les Arts, que "està fora de dubte". Ara bé, mentre que els pressupostos de la Generalitat preveuen per al 2018 15,3 milions d'euros que s'afegeixen als 22,7 milions del total de què disposa el coliseu d'òpera, l'Estat només posa 600.000 euros. "Es troba a faltar més suport del govern d'Espanya", ha explicat Oltra en aquest sentit. "La diferència amb el Teatro Real i amb el Liceu és vergonyosa", ha afegit i s'ha preguntat per què Madrid i Barcelona tenen el suport i València, no.

Això no obstant, ha conclós agraint el treball de Livermore a favor del Palau de les Arts, però ha demanat esperar a veure què explica el fins ara intendent de les Arts.