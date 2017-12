El Suprem retira les ordres europees de detenció contra Puigdemont i els consellers destituïts

El jutge del Suprem Pablo Llarena –que instrueix la causa contra el govern català i els líders d'Òmnium i Assemblea Nacional Catalana– ha retirat les ordres europees de detenció dictades el passat 3 de novembre per l'Audiència Nacional contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.

En la resolució, el magistrat argumenta que desisteix de la col·laboració de la justícia belga perquè, després d'emetre les ordres, s'ha definit que els fets que s'investiguen s'han dut a terme de manera "concertada per part de tots els investigats" i que, per tant, considera que tots han de formar part d'una "unitat jurídica inseparable" que s'ha d'instruir al Suprem. És a dir, no vol que la justícia belga decidisca sobre la situació de Puigdemont i els altres quatre consellers destituïts.

En la resolució, a més, Llarena posa de manifest que tots ells han mostrat "la intenció de retornar a Espanya amb la finalitat de prendre possessió i exercir uns càrrecs electes", ja que s'han presentat a les eleccions del 21-D. La justícia belga s'havia de pronunciar el proper 14 de desembre sobre si els extradia.

Brussel·les no té constància de l'ordre

La fiscalia de Brussel·les encara no té constància de la retirada de l'ordre de detenció europea contra el president Carles Puigdemont i els consellers cessats Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret. Segons han informat fonts de la fiscalia a l'ACN, els seus serveis estan ara mirant de "confirmar" que s'ha retirat l'euro-ordre des del Tribunal Suprem.

Precisament dilluns, la fiscalia va defensar davant del jutge belga l'execució de l'extradició i va equiparar els crims que s'imputen al president i als consellers destituïts als de 'conspiració de funcionaris' i malversació. La defensa, però, va advertir que si són retornats a Espanya es podrien vulnerar els seus drets fonamentals en un procés judicial just.

El jutge va marcar el 14 de desembre com a dia per a anunciar la seua decisió sobre l'extradició, que ja podria no haver de prendre.