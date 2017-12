El Consell nomena Jorge Iván Castañón Ortega com a nou director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència

El ple del Consell ha aprovat el nomenament de Jorge Iván Castañón Ortega com a director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència.

Castañón és Llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat de València, ha exercit la docència al Col·legi Juan XXIII de Burjassot i a Florida Universitària i ha sigut professor associat del Departament d'Àlgebra de la Universitat de València i del Departament de Didàctica de les Matemàtiques a la Facultat de Magisteri de la UV.

A més, ha sigut membre de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi fins al 2013 i membre de la Reial Societat Matemàtica Espanyola des del 1997 fins al 2010.

Director general de l'IVAJ

Per altra banda, el ple del Consell ha aprovat el nomenament de Jesús Damián Martí Nadal com a director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Martí, que fins ara ocupava el lloc de secretari general de l'IVAJ- Generalitat Jove, és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de València.

Prèviament a la seua incorporació a la Generalitat, va treballar com a coordinador de l'Àrea de Joventut en l'Ajuntament de Quart de Poblet. Així mateix, ha participat com a col·laborador en diverses publicacions periòdiques com Educar-nos o Protagonistes ja. Perspectiva de la infància i adolescència.

A més, ha sigut professor i ponent en diversos cursos i seminaris sobre joventut a Aragó, Andalusia, Canàries, Catalunya, Castella-la Manxa o Balears, entre d'altres.

Secretari general del Consell Jurídic Consultiu

Finalment, el Consell ha aprovat el nomenament de Joan Maria Tamarit Palacios com a secretari general del Consell Jurídic Consultiu del País Valencià en substitució de Ferran Garcia i Mengual, el cessament de la qual, a petició pròpia, també ha sigut aprovat pel ple de l'Executiu valencià.

Joan Maria Tamarit és llicenciat en Dret per la Universitat de València i ha sigut degà de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Sueca i conseller del Consell General de l'Advocacia Espanyola des del 2007 fins al 2016.

Advocat en exercici i vocal de la Comissió Codificadora Civil Valenciana, ha sigut també membre de l'Observatori de Dret Civil Valencià des del 2001 fins al 2015, a més de professor associat de Dret Civil de la Universitat de València i conseller i membre de la comissió permanent del Consell Valencià de Col·legis d'Advocats.

Ha participat també com a ponent en diversos cursos, seminaris, conferències i jornades jurídiques. El nomenament de Joan Maria Tamarit es produeix a proposta de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler.