Bocopa celebra 30 anys com un celler de referència entre els vins valencians

Els dinars i sopars de Nadal són un dels esdeveniments més importants de les festes. Això ho saben bé a Bodegas Bocopa, cooperativa protagonista a les taules nadalenques des del 2008, quan van optar per produir vins espumosos, començant pel Marina Espumante, referència al País Valencià des de fa 30 anys.

Aquests vins es caracteritzen per la seua finura, senzillesa, sabor intens i aroma. És per això que són els autèntics protagonistes de la gastronomia en aquestes dates tan assenyalades. Tant en aperitius, com en plats d'arròs, carns, peixos o com a simple refresc, aquests vins combinen a la perfecció amb qualsevol tipus de plat.

L'èxit d'aquest primer espumós va portar al celler a interesar-se per aquesta varietat de vi i l'any 2012 "van nàixer els Marina Espumante Brut i Marina Espumante Rosat. Finalment, el 2013 es va llançar l'últim, Marina Espumante Negre", indiquen des de l'empresa. A banda de les seues característiques gustatives, aquests vins destaquen pel seu embalatge, en el qual l'empresa posa molta atenció. És "diferent, cridaner i divertit", amb uns traços molt singulars i vius i que, a més, recorden a la zona costanera, on es conreen els raïms que tenen de base.

L'origen del vi, un dels trets distintius

La principal diferència d'aquests vins respecte a la resta dels que hi ha al mercat és "la personalitat que tenen", que es basa en el seu origen. La matèria prima que dóna la terra és clau per a fer un bon producte i a Bocopa utilitzen raïm moscatell d'Alexandria per al Marina Espumante i la varietat monastrell que s'empra per al Marina Espumante Rosat i Marina Espumante Negre "és diferent a qualsevol raïm utilitzat en qualsevol vi espumós". Entre les seues peculiaritats destaca que només es poden trobar a Alacant. Gaspar Tomás, director gerent i enòleg de la cooperativa alacantina, assenyala que els vins de l'empresa "expressen la personalitat dels millors ceps i terres alacantines i el clima mediterrani extrem de la zona".

Per a consolidar el seu compromís amb els raïms autòctons, Bocopa va llançar fa uns anys al mercat el vi Laudum Roble, un vi negre "modern i molt mediterrani" on destaca el raïm monastrell, autòcton d'Alacant, que ha sorprès els consumidors tant pel seu disseny amb forma de columna romana com per les seues qualitats.

Este vi s'elabora amb raïm autòcton d'Alacant

La manera d'elaborar el vi és també esencial. La cooperativa assenyala que "aquests espumosos s'elaboren de manera totalment natural, per mitjà del mètode 'charmat', una manera que es basa en la fermentació en grans bótes i amb el qual se cerquen uns vins més frescos, jovials i de consum més ràpid".

El vi a la taula

El millor acompanyament per a un bon vi és sempre un bon menjar, i a la inversa, i els Marina Espumante "són vins per a prendre en qualsevol moment. Realment, acompanyen amb tot el que tingues damunt de la taula", expliquen els seus elaboradors.

Així, des d'aquest celler alacantí suggereixen que, per a la recepció dels convidats a un sopar o menjar de Nadal, s'utilitze el "María Espumante, que obri l'apetit amb simpatia i que és idoni també per a les postres". Un dels seus punts forts és la baixa graduació alcohòlica, "solament del 7%". Des de l'empresa asseguren que és una bona elecció tant per a aficionats al vi que volen tastar un producte diferent com per a aquells que volen iniciar-se en aquest món. Aquest vi és la joia de la corona de Bocopa, ja que "des del seu llançament ha aconseguit més de 30 premis nacionals i internacionals", celebren des del celler.

Per al primer plat d'un típic menú nadalenc es recomana l'ús del Marina Espumante Brut, "més sec, per a acompanyar-lo amb pernil ibèric i ostres". Per a un plat principal, com ara la carn amb salses especiades, des de Cellers Bocopa recomanen el Marina Espumante Negre, que també combina amb "tapes, arrossos lleugers i formatges". Si es prefereixen carns blanques, s'haurien d'acompanyar amb el Marina Espumante rosat, que també es pot utilitzar per a les postres, ja que es tracta de "un vi fresc, alegre i juvenil que convida a la festa".

30 anys d'història

Bodegas Bocopa va sorgir l'any 1987 i des d'aleshores és un referent a Alacant; representa més del 40% del total de la producció vinícola de la zona. La cooperativa està composta per més de 250 socis viticultors, 5 cellers de producció al territori i compta amb un total de més de mil hectàrees de vinyer.

Gaspar Tomás afirma que "l'aposta de Bocopa des de la seua constitució ha sigut llaurar un futur per a la viticultura alacantina fent que el valor de la seua collita siga cada vegada major i intentant millorar la renda dels viticultors a través dels seus vins.”

Per a aconseguir el seu objectiu, aquest celler ha inculcat el seu nom per tot l'Estat i també per l'estranger, en països com EUA, Austràlia o la Xina, oferint una àmplia selecció de vins que combinen els blancs, negres, rosats, espumosos, licors de monestrell, moscatell i el fondellol, el més tradicional d'Alacant.

Des de la seua creació fins a l'actualitat, la cooperativa de cellers Bocopa ha sigut guardonada amb més de 500 medalles i reconeixements, 40 d'elles obtingudes en l'últim any. L'any 1993, amb el llançament del vi blanc Marina Alta, van aconseguir un objectiu a l'abast de molt pocs productors, ja que aquest vi elaborat amb raïms de moscatell quan va eixir al mercat va aconseguir el primer premi al concurs internacional Vinexpo de Bordeus, la qual cosa va provocar que la seua primera anyada, que amb prou faenes es van llançar al mercat 50.000 botelles, s'esgotara en escasses setmanes.

Aquest èxit va servir al celler per a millorar la renda de les seues viticultores i reforçar una xarxa de distribució que ha sigut essencial per als seus successius èxits.