Els turistes internacionals augmenten un 16% la seua despesa al País Valencià fins a octubre

La despesa dels turistes internacionals al País Valencià ha arribat als 7.674 milions d'euros fins a octubre, un 15,9% més que en el mateix període del 2016.

Segons les xifres de l'enquesta de despesa turística Egatur que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE), fins a octubre el major volum de despesa el van realitzar els turistes britànics, amb un total de 2.180 milions d'euros; seguits pels francesos, que van desemborsar 995 milions d'euros, i els nòrdics, amb 782 milions.

Pel que fa a les variacions interanuals, destaca l'increment registrat pels turistes britànics, que augmenta un 13,8% pel que fa al mateix període del 2016; la despesa realitzada per turistes francesos s'incrementa un 7,8%. A més, els turistes nòrdics han incrementat la despesa en un 13,8% en aquest període i els holandesos també han incrementat la despesa en un 18,1%.

Cal tenir en compte que, a més d'augmentar la quantitat de diners que els turistes internacionals han deixat al País Valencià, també ha augmentat el nombre de turistes estrangers que han arribat al territori. Així, les dades de l'enquesta nacional Frontur que es va publicar fa uns dies mostren que el territori valencià ha superat per primera vegada els 8 milions de visitants (8.066.220), la qual cosa suposa un 15,4% més respecte al mateix període de l'any passat.

El secretari autonòmic de l'Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha valorat aquestes xifres com a "positives i motivadores, ja que mostren un avanç important en l'increment de la rendibilitat de l'activitat turística, un dels objectius prioritaris de la política turística del Consell".

Francesc Colomer ha recordat que "un dels reptes de Turisme és treballar amb els comprats emissors i amb els segments de demanda perquè visiten la nostra destinació durant tot l'any i incrementen la despesa en la nostra destinació".

De fet, ha volgut remarcar que "durant els últims mesos ja hem percebut una tendència a l'alça registrada en mesos fora de temporada alta". Per al president de l'AVT, "esdeveniments com la Marató de València així com la reactivació del turisme de fires i congressos, ens ajuden a registrar aquests resultats i a ser una destinació oberta els 365 dies de l'any". Les últimes dades de Frontur mostren que el turisme de negocis i motius professionals evoluciona molt positivament al País Valencià i acumula un creixement el 2017 del 50,8% interanual.