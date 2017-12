À Punt ràdio començarà la programació l'11 de desembre

La nova ràdio pública valenciana ja té data per a iniciar les emissions. A partir del pròxim 11 de desembre À Punt Ràdio iniciarà la seua programació amb un total de 10 programes dividits en dues franjes horàries: una de matí i una de vesprada.

Així ho ha explicat aquest dimarts la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, en una roda de premsa en què ha estat acompanyada del director de Programes i Continguts d'À Punt, César Martí, i la presentadora del magazín matinal d'À Punt Ràdio, i de moment programa estrella de la cadena, Jèssica Crespo.

Marco també ha anunciat que la pàgina web s'estrenarà en una primera fase i sense tots els continguts desitjats per la direcció el 18 de desembre. Aquest mateix dimarts À Punt ha estrenat la seua pàgina del perfil de Facebook.

Després de quasi un mes d'emissions en proves, en aquesta primera fase la cadena pública començarà amb un total de 10 programes. La graella, que ara com ara estarà dividida en dues franjes horàries, anirà sumant nous continguts al ritme que es vagen contractant des de la CVMC.

Marco ha explicat que els 10 programes contractats van en la "línia de servei públic" que ha de prestar À Punt Mèdia i tots ells, ha assenyalat, "tenen el segell" que des de la direcció es vol donar a tota la programació. Aquest segell, segons han explicat els responsables, és fer una programació de "proximitat i en valencià". Cap d'ells, però, inclourà informatius ja que no es faran aquests espais fins que no s'incorpore la plantilla provisional, segons ha explicat Empar Marco.

Un magazín com a programa estrella

El magazín matinal presentat per Jèssica Crespo, i que s'anomenarà 'Al ras', serà el programa estrella de la programació actual. Segons ha explicat la mateixa presentadora i codirectora de l'espai, el programa s'emetrà diàriament entre setmana en la franja horària de 10.00 a 13.00 hores. Cada divendres, l'espai emetrà des d'una localitat diferent del país mentre que, la resta de dies, l'emissió es farà des dels estudis del Centre de Produccions de Burjassot. El programa comptarà amb una escaleta "més o menys fixa", en paraules de Crespo, de manera que el programa començarà amb un tema a debat, seguirà amb una entrevista en profunditat i acabarà amb una mena d'agenda cultural.

A banda d'aquest programa, en les primeres setmanes de programació en la graella es podran escoltar programes musicals com Territori Sonor, un espai diari presentat Amàlia Garrigós; Animalades, un espai sobre mascotes i animals presentat per Joan Espinosa; Plaerdemavida, un programa de literatura conduït per María Josep Poquet; el programa gastronòmic Cuina de bancal, de Carles Galletero; Samaruc digital, un programa de divulgació mediambiental dirigit per Reis; Una habitació pròpia, presentat per Irene Rodrigo i que parlarà de llibres; Aitana Ferrer presentarà els programes de L'escoleta, adreçat a pares i mares i La caseta d'Aitana, adreçat a públic infantil. Per últim, Rafa Albert presentarà Rosquilletres, un espai on participaran alumnes de l'ESO en un concurs de lletrejar.