La Diputació de València incrementa en 38 milions el pressupost fins als 473 milions

La Diputació de València aprovarà, en el ple que se celebrarà el pròxim 19 de desembre, un pressupost per al 2018 de 472.913.000 euros, xifra que suposa un increment de 38 milions respecte a l'anterior exercici. Les partides estaran marcades per la "inversió social" i presenten com a novetat l'eliminació dels convenis singulars.

D'aquesta manera, els comptes serviran per a "consolidar l'aposta d'aquest govern pels serveis socials, l'autonomia d'alcaldes i alcaldesses i l'objectivitat en la concessió de les ajudes als municipis", segons ha manifestat el diputat d'Hisenda, Toni Gaspar, que ha avançat les grans línies del pressupost de la corporació que presideix Jorge Rodríguez.

El nou pressupost compta, a més, amb una "important novetat, en resposta a la intenció de l'executiu provincial d'acabar amb les ajudes discrecionals d'anteriors governs". Aquesta premissa es reflecteix en l'eliminació dels convenis singulars, que al final de l'anterior legislatura estaven en 18 milions d'euros i que s'han anat reduint de forma progressiva fins a retirar-los definitivament del pressupost per al pròxim curs.

En paraules del titular d'Hisenda, "el primer pressupost que elaboràrem va ser una presa de contacte; el de l'any passat ja es podia dir que era nostre, d'aquest govern, i el del 2018 consolida i perfecciona totes les nostres iniciatives i agilita la burocràcia perquè els ajuntaments puguen rebre les ajudes d'una forma més àgil i eficaç, cosa en què s'ha treballat durant tot l'any en l'àrea d'Hisenda".

Aquestes iniciatives polítiques es reflecteixen en el document que s'aprovarà al ple de desembre, que preveu una partida de 20,6 milions d'euros per a reeditar el Fons de Cooperació Municipal al costat de la Generalitat, amb ajudes directes als ajuntaments que poden destinar-se tant a inversió com a despesa corrent. També es mantenen al pressupost sengles partides de 7 i 5,6 milions d'euros per a manteniment de col·legis i centres de dia, detalla la corporació en un comunicat.

L'altre gran eix que sustenta l'autonomia municipal per la qual ha apostat l'executiu de Jorge Rodríguez és el SOM, el Pla de Serveis i Obres Municipals, que el 2018 comptarà amb una partida de 35 milions d'euros per a invertir en les comarques valencianes. I una altra de les partides importants serà la de carreteres, que amb el manteniment i la seguretat com a objectius prioritaris s'anirà als 40 milions d'euros.

Una altra de les partides que segueix incrementant-se, com ja va succeir en l'anterior exercici, és la de Serveis Socials Generals, que augmentarà en 2,8 milions d'euros la seua assignació. D'aquesta forma, l'àrea que dirigeix la diputada Rosa Pérez Garijo disposarà de 12 milions d'euros per a atendre serveis bàsics als municipis, entre ells la pobresa energètica de les famílies valencianes.

Els 12 milions en Serveis Socials Generals se sumen als 12,6 per a col·legis i centres de dia i a altres línies incloses en l'àrea de Benestar Social que dirigeix Mercedes Berenguer. A més, en l'apartat social també trobem els 3,6 milions d'euros per al Pla d'Ocupació que gestiona l'àrea de Conxa García, i que aquesta vegada se centra a millorar les expectatives de jubilació dels aturats majors de 55 anys.

Malgrat l'esforç inversor, subratllen des de la institució, la Diputació de València no ha deixat d'amortitzar crèdits i en l'equador de la legislatura s'ha reduït ja un deute de 57 milions d'euros.

A més, segons explica Toni Gaspar, "s'han rebaixat els interessos del deute en 5 milions d'euros". I ha afegit que "aquesta institució deu un 35% dels seus recursos ordinaris, molt per sota del límit estatal del 110%, per al deute en administracions públiques". Gaspar assegura que "la Diputació seguirà invertint en els municipis i amortitzant deute d'ací al final de la legislatura".

En opinió de Gaspar, "tan importants són els números com agilitar la tramitació de les ajudes". Per aixo, assenyala que "el resultat ha sigut, d'una banda, un Pla Estratègic de Subvencions que anirà annex al Pressupost i que recull totes les línies d'ajudes disponibles per als consistoris". D'aquesta manera, "els ajuntaments coneixeran tota la carta de subvencions que ofereix la Diputació i com accedir a elles durant els primers quatre mesos del 2018", explica el diputat.

D'altra banda, l'1 de gener entraran en vigor dos reglaments que tracten d'agilitzar el procés de tramitació de les subvencions perquè arriben dins del termini als municipis. En primer lloc, el de simplificació burocràtica, que facilitarà als ajuntaments la possibilitat d'accedir a convocatòries bianuals en plans i programes com el SOM. En segon lloc, un reglament de fiscalització interna que possibilita la fiscalització prèvia dels serveis perquè les subvencions arriben abans a la seua destinació.