Ford planteja reduir la plantilla en 280 treballadors a causa de la davallada de la producció

La direcció de Ford Almussafes ha plantejat aquest dilluns als sindicats una reducció de 280 empleats, el contracte dels quals venç el 31 de desembre i no es preveu que es renoven, a causa de la baixada de la producció de la factoria en 120 vehicles diaris. Tanmateix, ha proposat ressituar part del personal en les seues diferents plantes per a ajustar-se a la nova situació. D'aquesta manera, la plantilla quedaria en 8.100 treballadors.

Els treballadors dels quals es prescindirà per a començar l'any són 280 empleats temporals –150 contractats al setembre per l'augment de producció i 130 que es van incorporar el 2015–, ha explicat el representant de Ford-UGT, Carlos Faubel, després de mantenir una reunió amb la direcció de la companyia valenciana.

El portaveu del sindicat majoritari en la factoria valenciana ha assenyalat que des del Comité d'Empresa s'ha sol·licitat que la setmana que ve es reunisca la Comissió de l'Observatori de l'Ocupació per a veure "en quines condicions" es queden els que segueixen en la planta i veure com aconseguir que els 280 empleats que ara ixen "puguen anar tornant, negociar, buscar solucions i que puguen passar a ser fixos".

En aquest sentit, ha assenyalat que caldrà veure els plans de producció de la planta d'Almussafes, així com les jubilacions, de manera que aquests treballadors que ara ixen puguen ser el seu relleu. Per la seua banda, la direcció ha plantejat també "moviments" de plantilla entre les diferents plantes de producció per a ajustar-se a la nova situació, atés que la planta amb major temporalitat és la de muntatge, ha apuntat Faubel.

A més, representants sindicals i la direcció es reuniran dilluns que ve per a signar el calendari laboral, a l'espera del que passe amb la planta de motors, on la companyia va plantejar un avanç de les vacances al mes de juny que des d'UGT-Ford rebutgen. En aquest punt, la negociació "s'està complicant", ha apuntat Faubel. No obstant això, el dirigent sindical s'ha mostrat "disposat a parlar i cercar alternatives" i confia que, en les pròximes trobades, UGT-Ford puga plantejar les seues propostes.