Els funcionaris de la Generalitat cobraran el 22 de desembre la nòmina i la paga extra

El Consell abonarà la nòmina de desembre i la paga extra de Nadal el dia 22 d'aquest mes. D'aquesta manera, avançarà pràcticament una setmana aquests pagaments. Aquesta situació "facilitarà que els treballadors i treballadores de la Generalitat disposen en els seus comptes d'una important injecció de diners abans de les festes nadalenques", segons ha avançat el Consell en un comunicat.

Segons la secretària Autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, “la bona gestió del Consell en la subdirecció general de Tresoreria ens va a permetre avançar uns dies l'abonament de les nòmines als funcionaris. Per a moltes famílies, no és el mateix cobrar abans de Nadal que fer-ho l'últim dia hàbil de l'any perquè, per a la majoria, les despeses que generen les festes d'aquests dies són molt superiors a les d'un mes corrent”.

Ferrando ha assenyalat que “darrere dels 150.000 empleades i empleatss públics hi ha 150.000 famílies, però també infinitat de comerciants i xicotets empresaris autònoms valencians que es beneficien indirectament d'aquesta injecció de liquiditat en l'economia real de prop de 487 milions d'euros", ja que la campanya de Nadal "és clau per al comerç i un augment del consum redunda directament en el seu balanç de compte anual", ha manifestat Ferrando, que també ha apuntat que, segons dades d'ANGED, l'Associació de Grans Empreses de Distribució, aquestes festes concentren el 20% de les vendes anuals del comerç i, fins i tot, el 50% o més en algunes categories de productes com els joguets, un sector de producció molt vinculat a la nostra indústria.

D'altra banda, Ferrando ha afirmat que les previsions de contractació per a la campanya nadalenca al territori s'eleven fins als 43.450 llocs de treball, que representen un 12,4% més que l'any anterior.

Finalment ha assenyalat que "l'augment dels diners en circulació que suposa l'avançament de les nòmines dels treballadors públics en 487 milions suposa un revulsiu que serveix de locomotora que redunda directament en un repunt econòmic general". L'avançament de la nòmina i la paga extra afecta tots els treballadors de la Generalitat, ja que inclou la nòmina d'Educació, la nòmina de Sanitat i el pagament de les nòmines de l'educació concertada”.