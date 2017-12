Mónica Oltra i Joan Ribó, satisfets amb l'acord sobre els horaris comercials

La vicepresidenta del Consell i consellera portaveu, Mónica Oltra, i l'alcalde de València, Joan Ribo, s'han mostrat satisfets aquest dimarts per l'acord aconseguit sobre horaris comercials, que fixa en 38 dies els festius en els quals podran obrir les cinc Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) de València ciutat i en la totalitat de la ciutat d'Alacant des del 15 de juny i fins al diumenge de després de Reis, ja que "no era fàcil".

Oltra s'ha felicitat per haver "solucionat un empastre del govern antic". Així ho ha indicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per aquest acord, aconseguit el dilluns en l'Observatori del Comerç de la Comunitat Valenciana i pel qual ha felicitat tant el conseller d'Economia, Rafa Climent, com el director general de Comerç, Natxo Costa.

També s'ha mostrat satisfet l'alcalde de València, Joan Ribó, que ha assenyalat que l'acord és un avanç, ja que permet al xicotet comerç "alçar cap" enfront del gran i afavoreix la conciliació familiar dels empleats de les grans superfícies.

La portaveu del Consell ha assegurat que "òbviament" l'acord li satisfà, com a la resta del Consell, que ha aplaudit Climent quan ha informat sobre ell, perquè es tracta d'una qüestió que estava "embarrancada des de fa anys" amb una normativa de l'anterior govern del PP, que van acabar "tombant" els tribunals. La vicepresidenta del Consell ha insistit en la necessitat de trobar un "punt d'equilibri"; finalment, tots els representants de les diferents parts han arribat a un acord que ha obtingut el "sí" i això "sempre és satisfactori". Al seu judici, la Conselleria d'Economia "ha generat les bases perquè totes les parts es posen d'acord" enfront d'una normativa del govern estatal, que havia donat "barra lliure" a les grans superfícies quant a l'obertura horària i les va situar en una posició "de força".

D'altra banda, Joan Ribó ha destacat que "un pacte és un acord i que totes les parts han de cedir" i ha recordat que l'ajuntament va estar treballant en un acord que no va ser possible perquè necessitava ser validat en àmbit autonòmic, però s'ha avançat en el que volien des del primer moment i estava arreplegat en el programa electoral.

L'alcalde ha detallat que li haguera agradat aconseguir alguna cosa més però, evidentment, quan cal arribar a un consens, "uns demanen més i uns altres també i s'ha arribat fins a ací". Tanmateix, ha destacat que s'ha avançat en un dels aspectes més importants, "el dret a la conciliació familiar dels milers de treballadors de les grans superfícies perquè, per desgràcia, no podien veure els seus fills perquè tots els caps de setmana havien de treballar".

Pel que fa als sindicats, CCOO-PV i UGT-PV han criticat l'acord i han reprovat que, durant la trobada, "es va ignorar" l'opinió de les organitzacions sindicals, per la qual cosa no descarten "esgotar les vies judicials".

En un comunicat conjunt, les dues organitzacions sindicals van assenyalar que, aquest dilluns, es va viure "una altra vegada una pantomima amb l'acord entre l'administració i els diferents membres de l'Observatori de Comerç, on nosaltres vam deixar clar i patent que estàvem en contra d'aquest pacte".

