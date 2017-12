Europa aportarà 10 milions d'euros per a projectes de recerca contra la 'Xylella fastiosa'

El Ministeri de Medi Ambient traslladarà a la Comissió Europea i altres estats membres la importància d'actuar i la necessitat de crear un fons addicional per a fer front a la Xylella fastidiosa. Així ho anunciat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, qui subratlla les conversacions i peticions realitzades per la consellera Elena Cebrián, al Ministeri, per a aconseguir aquesta ajuda addicional de 10 milions d'euros, que es destinaran a projectes de recerca per a trobar formes i mètodes d'afrontar la plaga.

Així mateix, el Comité d'Experts de la Xylella fastidiosa ha avalat les mesures preses per la Conselleria en la seua lluita per l'eradicació de la infecció provocada per aquest bacteri i ha reconegut el treball realitzat des del Consell. Agricultura va acabar a finals d'octubre l'aplicació de les mesures fitosanitàries previstes en la normativa europea respecte al primer focus de Xylella detectat en la demarcació d'Alacant, unes actuacions que han rebut el vistiplau del comité d'experts.

En el transcurs de la reunió del Comité també s'han abordat els aspectes relacionats amb l'orde d'indemnitzacions, que està ultimant-se, i que cobrirà fins a 2.500 euros per hectàrea en arrancada i destrucció. Està previst que la convocatòria es publique pròximament. Els beneficiaris de les indemnitzacions podran ser els propietaris de parcel·les amb cultius inclosos en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa que hagen sigut declarats contaminats "i/o immobilitzats" per resolució del director general i els titulars inscrits al Registre de Proveïdors de Llavors i Plantes de Viver o al Registre de Productors, Comerciants i Importadors de vegetals, amb plantes en idèntica circumstàncies.

En la reunió també s'han exposat les conclusions a què es va arribar al congrés europeu de Xylella celebrat a Palma de Mallorca a mitjan novembre. Una de les més destacades és que, de moment, no hi ha cap remei efectiu de cap classe per al seu control excepte el protocol d'eradicació de les espècies vegetals.

Quant a les possibilitats de futur, s'han organitzat tres comissions de treball que estudiaran en el termini de dos setmanes les condicions de producció en viver sense risc, les condicions específiques del pla de reestructuració que preveu aplicar la conselleria i les alternatives als formulats que presenta l'actual decisió comunitària.