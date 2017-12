Nadal a ritme de nadales folk i música tradicional

L'Àrea de Cultura de la Diputació de València presenta El Nadal del poble (Mésdemil, 2017), un disc recopilatori de nadales tradicionals valencianes versionades per a l'ocasió per grups de folk i música tradicional actuals. El projecte, llançat per la Unitat de Normalització Lingüística de la Corporació provincial, pretén recuperar i fer arribar a tots els racons del territori valencià aquest repertori de cançons populars. El compacte ha comptat amb la compilació i selecció del crític musical Josep Vicent Frechina, el disseny de Daniel Olmo, d'Estudi Grafema i producció musical a càrrec de Mésdemil, segell discogràfic especialista en música actual.

Aquest és el tercer CD que la Diputació de València dedica al repertori nadalenc valencià, després de Done’m l’asguilando! i Ara ve Nadal. En aquest sentit, El Nadal del poble, versionat pels intèrprets i formacions de música folk més importants del panorama actual, és una segona oportunitat per a una col·lecció de cançons que fins no fa molt de temps ressonaven per les places i els carrers dels pobles i ciutats del territori valencià.

En l'enregistrament han participat un total de 15 artistes i grups de música valencians. Xavier de Bétera ha versionat la nadala 'Cançó d'alloguer' (Càlig); Josep Aparicio 'Apa' interpreta 'Ja puguem, ja baixem' (La Vila Joiosa); Hilari Alonso canta 'Asguirlando' de l'Orxa; Carraixet posa veu al tema 'Tio Parrilla' (Vallada); Urbàlia Rurana aporta 'Pastorets i pastoretes' (El Castell de Guadalest); Musicants canta 'Asguilando' (Moixent); la Romàntica del Saladar ha versionat 'Nadales de la vella'; Pep Gimeno 'Botifarra' interpreta 'Posa vi, Pepeta' (Xàtiva); la intèrpret Mara Aranda canta 'Campanetes i picarols' (Alfarb); Jonatan Penalba 'Entra, entra, motxilero' (Monóver); Som Romancers aporta 'Ai pastissets, pastissets' (Alcàsser); Arrop i Talladetes interpreta 'Aguinaldo' (Massamagrell); Tres Fan Ball 'Vinga tia Maria' (El Pinós); Trompa i Fil canta el tema 'La nit de matines' (Les Coves de Vinromà), i Sitja posa música a 'En el sòl d'una penya' (Artana).

El Nadal del poble forma part de les campanyes de difusió i promoció de l'ús del valencià impulsades per part de la Diputació. El CD serà distribuït entre els més de 180 ajuntaments als quals la Diputació de València presta assistència lingüística, així com als consistoris que disposen d'agència AVIVA de promoció del valencià.