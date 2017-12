À Punt encén la ràdio i activa la web abans de l'últim Nadal sense televisió pública

Quaranta hui mesos i dotze dies. Aquest és el temps que la ràdio pública valenciana haurà romàs emmudida des de l'apagada ordenada pel govern del PP d'Alberto Fabra el 29 de novembre del 2013 fins que una veu torne a sonar per les freqüències de la desapareguda Ràdio 9. Així doncs, À Punt ràdio ja té data per a l'estrena de la seua programació: serà el pròxim 11 de desembre i ho farà amb el magazín Al ras, que conduirà cada dia de dilluns a divendres la periodista Jèssica Crespo. La data la va anunciar aquest dimarts la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, que va avançar els primers programes que conformaran una encara incompleta graella radiofònica.

D'aquesta manera, tal com va anunciar fa mesos Marco a les Corts, els mitjans públics s'aniran reconnectant de manera progressiva i ho faran amb l'engegada, primer, de la ràdio. A partir del pròxim dilluns, els oients podran escoltar 28 hores de programació repartides en 10 programes, dels quals dos s'emetran amb una periodicitat diària i els altres huit, setmanal. Segons va explicar en roda de premsa Marco, que va estar acompanyada del director de Continguts i Programes, César Martí, i de la conductora i codirectora del magazín, Jèssica Crespo, els programes seleccionats seguiran "la línia de proximitat i servei públic" que ha de caracteritzar À Punt Mèdia, tot i que va recordar que, de moment, no hi haurà espai per als informatius, atèé que encara no s'ha fet cap contractació de la plantilla temporal.

Abans de detallar la programació radiofònica, Marco va fer un repàs de les darreres actuacions fetes a les instal·lacions d'À Punt, com és el cas de la reparació de la façana o les obres per a condicionar la redacció o els nous estudis radiofònics, i a la xarxa de repetidors, per a millorar el senyal de la ràdio, que està emetent en proves des del passat 13 de novembre.

La directora general també va anunciar una altra data important per a À Punt: el 18 de desembre serà el dia en què s'activarà la web, que està pensada com una plataforma més d'À Punt Mèdia, ja que tindrà la seua programació pròpia. Amb tot, en un primer moment, com la ràdio, no funcionarà a ple rendiment, ja que no serà la plana web definitiva. Així doncs, de les tres finestres que tindrà À Punt Mèdia, dos d'elles estaran actives abans de Nadal i queda la incògnita de quan es posarà en funcionament la televisió. Allò que sembla quasi segur és que aquest serà l'últim Cap d'Any amb la televisió fosa a negre, però no hi ha data perquè les emissions tornen als receptors dels televidents.

Marco va reiterar que la intenció és que la televisió arribe en primavera, tot i que va reconèixer que això depèn de la contractació de la plantilla temporal. I és que, a diferència de la ràdio, la directora general vol que la tele sí que comence amb la graella completa i això implica els informatius, que hauran d'estar produïts per personal de la casa. La seua contractació depén del procés de selecció obert mitjançant les borses de treball temporal, recorregudes per la Unió de Periodistes en considerar que el barem és injust a favor dels extreballadors de Radiotelevisió Valenciana. Sobre les borses temporals, Marco va reconèixer que es va "molt lentament", ja que "cal revisar tota la documentació presentada per la gent a tots els perfils i és necessari que complisquen tots els requisits".

Veus de (l'antiga) casa per a la ràdio

En la presentació als mitjans de comunicació van assistir la majoria dels conductors dels nous programes, entre els quals hi ha una àmplia nòmina de treballadors de l'extinta Radiotelevisió Valenciana. És el cas d'Amàlia Garrigós, una de les cares més conegudes de Ràdio 9, que tornarà a les ones amb un programa diari entre setmana de música. Territori Sonor s'emetrà entre les 19.00 i les 20.00 hores i atendrà "l'actualitat musical valenciana, valuant la diversitat d'estils i llengües".

Molts dels conductors dels primers 10 programes radiofònics d'À Punt són cares conegudes de l'extinta Radiotelevisió Valenciana. / À PUNT

La programació radiofònica es dividirà en dues franges horàries; una matinal i una altra vespertina. Després del magazín Al ras, cada dilluns de 13.00 a 14.00 hores s'emetrà Samaruc Digital, un contingut transmèdia de divulgació mediambiental que ja existeix com a plataforma web, que s'ha adaptat a ràdio i que presentarà Reis Juan, també extreballadora de RTVV. La programació del dilluns es completarà amb música de 14.00 a 19.00 hores, amb música infantil de 17.00 a 18.00 hores; amb el programa diari Territori Sonor, i amb l'emissió de música des de les 20.00 fins a les 0.00 hores, moment a partir del qual es repetirà cada dia l'emissió del magazín Al ras fins a les 3.00 hores.

Després del magazín Al ras es podrà escoltar cada dimarts Cuina de Bancal, un espai gastronòmic que acostarà els oients als mercats, al camp i als restaurants sota la presentació de Carles Galletero. Cada dimecres s'emetrà Plaerdemavida, un programa sobre literatura adreçat "tant a lectors com a qui no llig habitualment" de la mà de Maria Josep Poquet i, cada dijous, Animalades, un espai sobre el món dels animals presentat per Joan Espinosa. Tant Poquet com Espinosa també van ser treballadors dels antics mitjans públics.

Així mateix, cada divendres entre les 13.00 i les 14.00 hores s'emetrà L'Escoleta, un programa "destinat a pares i mares per a donar-los a conèixer a través d'Aitana Ferrer plans per a tota la família, consells de salut i alimentació i educació, entre altres continguts". El dijous a la vesprada, de 20.00 a 21.00 hores, arribarà a antena Una habitació pròpia, un programa multiplataforma sobre llibres i literatura que convidarà a llegir amb Irene Rodrigo.

Els caps de setmana al matí la ràdio d'À Punt dedicarà les seues primeres emissions al públic infantil amb La Caseta d'Aitana, un magazín infantil el dissabte de 10.00 a 11.00 hores de la mà, també, d'Aitana Ferrer, mentre que el concurs familiar Rosquilletres s'emetrà el dissabte i el diumenge d'11.30 a 12.00 hores. En aquest espai, Rafa Albert posarà a prova l'habilitat dels estudiants per a lletrejar paraules en valencià.