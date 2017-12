Dos regidores d'Altea amb Trellat, investigades per malversació i frau

Les regidores de l'Ajuntament d'Altea Beatriz Nomdedéu i Ana María Alvado, pertanyents a la candidatura municipalista Altea amb Trellat, inicialment vinculada a Podemos, han sigut citades a declarar al gener en qualitat d'investigades pel jutjat d'Instrucció 4 de Benidorm arran d'una denúncia de la Fiscalia per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació i frau, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia.

El jutjat de Benidorm ja ha començat a instruir les diligències de recerca, que passen per l'interrogatori el pròxim mes de gener de les dues regidores, en un procés que es va iniciar arran d'una denúncia presentada davant el Ministeri Públic per "alguns membres fundadors" d'Altea amb Trellat, segons s'indica en l'escrit remès per la fiscal al jutjat.

Beatriz Nomdedéu exerceix les competències de Medi ambient, Agricultura, Horts Urbans i Pesca i és adjunta a la Regidoria d'Urbanisme; mentre que Ana María Alvado ocupa les àrees de Turisme, Comerç, Mercats, OMIC i és adjunta a la Regidoria de Participació Ciutadana. La formació Altea amb Trellat, creada per a les eleccions del 2015 en el si del cercle local de Podemos, va aconseguir dues regidories i governa el municipi juntament amb el PSPV i Compromís.

En la denúncia presentada davant la Fiscalia contra les dues edils, se sol·licita que s'investigue si Alvado va poder "influir" mitjançant el seu càrrec d'edil de Comerç i Turisme en "les relacions i decisions del Consistori amb diverses empreses en les quals participaria el germà d'aquella, José Alvado, amb la finalitat d'afavorir els interessos personals o familiars", segons arreplega l'escrit presentat per la fiscal davant el jutjat instructor.

A més, la denúncia també indica que "ambdues regidores haurien destinat els cabals públics del consistori, destinats a les despeses administratives del grup polític al qual representen, per al seu ús personal", fets que consideren constitutius dels delictes de tràfic d'influències, malversació i frau.

La candidatura municipalista Altea amb Trellat va sorgir vinculada al cercle de Podemos d'Altea i en les passades eleccions locals i autonòmiques del 2015 va aconseguir dues regidories en el municipi, ocupades per Alvado i Nomdedéu.

No obstant això, les dues edils van anunciar el passat mes de juny en roda de premsa i en les xarxes socials de la formació la seua desvinculació del cercle local de Podemos, a la direcció del qual van acusar de tindre "conductes dictatorials" i d'exercir "pressió per a imposar els seus criteris de forma unilateral". També d'una "falta d'educació que impedeix el desenvolupament normal de les assemblees", segons van assegurar.