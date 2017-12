El PP i Cs culpen el Consell de la dimissió de Livermore i l'acusen de voler una "cultura de tercera"

El Partiti Popular i Ciutadans han carregat hui contra el Consell i, en especial, contra el Conseller d'Educacio i Cultura, Vicent Marzà, per la dimissió del fins ara director del Palau de les Arts, Davide Livermore, anunciada aquest dimarts. Els dos partits de l'oposicio acusen el Consell de deixar escapar la cultura i de tindre una visió reduccionista.

El portaveu de Cultura del grup popular, Miguel Ángel Mulet, ha sol·licitat la compareixença a Les Corts del conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, perquè explique per què Livermore ha deixat la direcció de l'entitat, i la síndica de Ciutadans a Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha demanat que “el pròxim director de l'entitat compte amb la mateixa professionalitat i prestigi que Livermore i que no s'utilitzen les empreses públiques per a col·locar ‘amiguets’ i càrrecs de confiança”.

Mulet ha qualificat de "molt greus" les raons esgrimides per Livermore per a anar-se'n, ja que va denunciar "traves administratives, desconeixement i un desig per part del Botànic de tancar el coliseu". Per això, des del grup popular ha insistit en un comunicat que "Marzà ens aclarisca l'abans possible tota aquesta situació de caos que ha provocat en el Palau a l'inici d'una nova temporada artística", ja que considera que les raons esgrimides per Livermore "per a dimitir confirmen la incapacitat per a gestionar del conseller Marzà". Ha afegit que "Livermore va assenyalar que la situació que travessa el teatre d'òpera valencià és conseqüència d'una falta de coneixement sobre com ha de funcionar l'entitat. Clarament, Marzà no dóna la talla i és incapaç de gestionar un centre així, li ve gran".

Per a Sánchez, les paraules de Livermore resulten “cridaneres” perquè acusa la Conselleria de voler tancar el centre d'òpera. La síndica de Ciutadans ha assegurat que “el Consell està deixant escapar de manera reiterada el talent en el Palau de Les Arts" i assegura que la dimissió del fins ara director del Palau de Les Arts és “conseqüència de la falta de diàleg per part de la Conselleria d'Educació i Cultura, que ha demostrat el seu total desinterés i cap sensibilitat pel desenvolupament d'un espai cultural tan important per a la Comunitat Valenciana com Les Arts”.

D'altra banda, el portaveu de Cultura del PP acusa Compromis de tindre "aversió" pel Palau i d'estar en contra que el País Valencià "es convertira en epicentre de la cultura europea". Els ha acusat d'obstruccionistes i de preferir una "cultura de tercera" perquè "prefereixen la Gossa Sorda o Alabajos abans que Plácido Domingo o Gregory Kunde com a estrelles dels seus espectacles, en una visió reduccionista i localista, devaluant amb premeditació i traïdoria el nivell artístic de la Comunitat, fulminant de fet el gran centre internacional d'òpera que és el Palau, a qui han deixat escapçat". Finalment ha assegurat que des de Compromis "prefereixen la seua kultureta amb 'k' a la Cultura amb majúscules". En aquest context, Mulet ha mostrat la seua sorpresa pel fet que "es deixe sense direcció el Palau i es posen tot tipus de traves burocràtiques per a la contractació d'espectacles i, no obstant això, no existira cap tipus de problema a finançar la gira particular de catorze concerts de Raimon per 270.000 euros el passat any".

Per la seua banda, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport dóna per finiquitada l'etapa com a intendent-director artístic de Livermore i crearà la figura d'un director general de caràcter econòmic i un d'artístic que complirà la funció de programador.