Bonig obri la porta a reformar la Constitució "sense renunciar a la unitat d'Espanya"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha assenyalat, amb motiu del Dia de la Constitució, que la seua formació està d'acord amb que es puga dur a terme una possible reforma del text constitucional però ha advertit que "en cap cas es pot renunciar a la unitat d'Espanya". La cap dels populars valencians ha subratllat en un comunicat que "la Constitució és unitat, igualtat i llibertat".

D'altra banda, el Consell va anunciar aquest dimarts que plantejarà una reforma descentralitzadora, ecologista, feminista, europeista i internacionalista de la Constitució. És una proposta amb la qual es modificarien les relacions entre institucions autonòmiques i les estatals, entre d'altres mesures, "per adaptar el text als nous temps". La proposta de l'Exectiu de Ximo Puig no fou ben rebuda per la lider dels populars valencians, que no va trobar necessari aprofunfir ni discutir les idees presentades per la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Bonig ha afirmat que el text constitucional "es pot, efectivament, actualitzar, adequar i modificar en aquelles qüestions puntuals que, des del consens majoritari, es considere que puguen ser beneficioses, però mai s'han de realitzar canvis forçats per aquells que se salten les lleis i volen liquidar-la".

En aquesta línia, la presidenta dels populars considera que la reforma "no pot suposar un instrument per a donar encaix a aquells que menyspreen la normalitat democràtica i l'esforç que han fet tots els espanyols al llarg d'aquests anys. Ni tampoc ha de servir perquè alguns partits d'àmbit autonòmic vulguen guanyar protagonisme i visibilitat a Madrid. Ara és el moment de posar sobre la taula el que ens uneix més que el que ens separa i d'arribar a amplis consensos", ha reclamat.

Bonig ha indicat que "la Constitució va suposar fa 40 anys un projecte d'unitat, d'igualtat entre tots els espanyols, de progrés, prosperitat, llibertat i futur i hem de seguir aprofundint en aquell projecte d'unió i fortalesa entorn del projecte comú que és Espanya".

La també síndica del PP ha alertat del perill d'iniciar un camí sense saber on arribar. "És una irresponsabilitat i una falta d'honestedat obrir melons sense saber què es vol o cap on anem", ha dit, seguint la retòrica de Mariano Rajoy, i ha afegit que "la Constitució aporta seguretat i normalitat democràtica. És la garantia de convivència, de la justícia i del pluralisme polític". Per això, ha insistit que qualsevol possible canvi cal fer-lo des "del sentit comú i l'acord majoritari, perquè hi ha un perill real de dinamitar els fonaments de la convivència i de la concòrdia que ha imperat en el nostre país des de fa quatre dècades i que tants béns ha dut".