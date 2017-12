Puig advoca per una reforma de la Constitució en què participen tots els partits i les autonomies

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat una reforma de la Constitució espanyola “que millore la inclusió social i l'articulació territorial”.

El cap del Consell ha advocat per un pacte constitucional en el qual participen totes les forces polítiques així com totes les autonomies. “El nou pacte ha de nàixer des de la pluralitat de les idees i les singularitats que existeixen en el nostre territori, i els valencians i valencianes volem ser una part activa en la reforma”, ha afirmat.

Puig ha intervingut en la celebració del XXXIX Aniversari de la Constitució espanyola al Teatre Principal d'Alacant, a la qual també ha assistit la resta del Consell. En l'acte, conduït per la vicepresidenta, Mónica Oltra, el cap del Consell ha assegurat que "el model de finançament ha de ser la reforma que precedisca la revisió de la Constitució". Així, Puig ha recordat que si no es fa front a l'infrafinançament, s'afebleix l'Estat del Benestar, les polítiques de creixement, i segueix havent-hi “ciutadans de primera, de segona i de tercera”.

En aquest sentit, el cap de l'executiu valencià ha defensat que, per a fer front a l'infrafinançament, la Constitució espanyola ha d'arreplegar les bases d'un model equitatiu i solidari.

Per la seua banda, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha recordat que el Consell ha aprovat la seua incorporació al debat de la reforma constitucional, de manera que és “la primera comunitat autònoma que manifesta la seua voluntat de fer aportacions" al nou text constitucional.

D'aquesta manera, Oltra ha insistit que la reforma del text constitucional ha d'incloure un compromís amb els drets de les persones que ara no tenen reconeixement constitucional, que reconega un model democràtic de l'Estat i un model federal plural i, finalment, que es constitucionalitze el finançament dels diferents nivells de l'Estat. “Pensem que són elements imprescindibles per a la reflexió respecte a l'Estat que volem, el món al qual aspirem i el desenvolupament social i humà que desitgem”, ha assegurat la vicepresidenta.

Així mateix, en l'acte del Dia de la Constitució espanyola s'ha fet lliurament de les distincions per a la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals que la Generalitat atorga cada any amb motiu del 6 de Desembre per a reconèixer la labor de persones o entitats que hagen destacat en la defensa i promoció dels drets, llibertats i deures que arreplega el títol I de la Constitució espanyola. Enguany s'ha premiat a títol pòstum la trajectòria del jurista valencià Francisco Tomás i Valent i l'acció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

Teatre Principal d'Alacant

Durant la commemoració de l'aniversari de la Constitució espanyola, el president del Consell ha anunciat que la Generalitat signarà un acord amb l'Ajuntament d'Alacant, el Banc Sabadell i la Societat de Concerts perquè la institució autonòmica assumisca el 33,3% de les participacions del Teatre Principal de la localitat, amb l'objectiu que puga equilibrar els seus comptes i millorar la seua viabilitat. "Alacant s'identifica i vol el seu teatre, i la Generalitat s'identifica i vol Alacant", ha manifestat Puig.