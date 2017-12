El Consell engega una campanya per a resoldre incidències viàries causades per la neu i el gel

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha engegat tots els seus dispositius per a resoldre les incidències viàries que puguen ocasionar els episodis de neu i gel en les carreteres de la Generalitat. Amb aquesta operació ha començat la campanya viària d'hivern, que estarà vigent fins al mes d'abril del pròxim any.

L'objectiu, segons ha explicat el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, "és resoldre les incidències viàries hivernals que es puguen produir especialment amb les nevades i amb la presència de gel en la calçada". El dispositiu està format per una xarxa de 14 màquines per a llevar la neu, prop de 250 tones de material per a fondre-la, així com un operatiu escalable que s'incorporarà addicionalment d'acord amb la intensitat de l'episodi. A més, la conselleria, en les tasques diàries preventives, ha disposat de tres màquines específiques addicionals que tracten amb salmorra les carreteres amb el risc de gelada.

D'igual manera, els equips de la Conselleria tenen itineraris de neteja establits que van treballant en coordinació amb altres equips de les administracions locals i consorcis de bombers, de manera que tota la xarxa interurbana quede habilitada en poques hores.

Així, d'acord amb els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i les declaracions de risc de la Generalitat, especialment quan es preveuen gelades, "els equips tractaran les carreteres a fi de prevenir i minimitzar la incidència de gel, especialment en carreteres d'interior de baix trànsit on les plaques de gel produeixen major risc per als vehicles", ha indicat Domingo.

A més, enguany, com a novetat, "davant un avís de preemergencia de nivell roig, s'ha habilitat el nou procediment de nevades que consisteix a limitar l'accés de vehicles a les zones susceptibles de temporal per a evitar bloquejos en carreteres de la Generalitat", ha explicat el director general.

A nivell organitzatiu, el Centre de Gestió i Seguretat Viària de la Generalitat (CEGESEV) realitza un seguiment continu i des dels seus equips arreplega la informació d'incidències en les carreteres. Així, comparteix amb la resta de titulars del sistema viari valencià i amb el sistema regulador del trànsit els problemes que es vagen detectant, l'evolució dels mateixos, les previsions de les quals es disposa, així com els punts de les carreteres on es fera necessari reforçar les actuacions.

Aquest operatiu no solament preveu les incidències per neu, sinó que també està preparat per a alliberar les carreteres de problemes ocasionats per la pluges fortes i inundacions i disposa també de diferents equips adaptats a la diversitat d'incidències que es puguen produir.

El Centre compta amb un sistema electrònic conegut com ITS, Sistema Intel·ligent de Transport, distribuït per les carreteres i que li permet conèixer directament la circulació pels punts i trams monitorizats. Aquest sistema consta de càmeres, estacions meteorològiques, mesuradors de trànsit i panells amb missatges variables, entre altres operatius.

En el desenvolupament de les seues funcions, el Centre de Gestió es relaciona amb les agències que tramiten les emergències, com el 112, sistema on estan integrats la Guàrdia Civil, policies locals i, indirectament, els centres d'Informació i Coordinació d'Urgències sanitaries i de rescat.