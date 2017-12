Les morts a les carreteres valencianes s'han reduit un 15% fins a desembre

El nombre morts en carreteres valencianes s'ha reduït en el que va d'any en un 15%, de manera que s'ha passat de 110 morts el 2016 a 93 morts aquest exercici. També s'ha reduït un 17% el nombre d'accidents mortals, ja que en aquest mateix període del 2016 es van registrar 103, mentre que ara se n'han sumat 86.

A la demarcació Alacant ha sigut on més s'ha reduït el nombre de morts en carretera; s'ha passat de 31 morts l'any passat a 21 morts el 2017, un descens del 32%. Tanmateix, el nombre d'accidents mortals ha sigut de 33 en els dos períodes.

Li segueixen les comarques del nord, amb un descens de l'11% en el nombre de morts, això és, passen de 38 l'any passat a 34 d'enguany. A Castelló s'han reduït el nombre d'accidents mortals passant de 30 l'any passat a 19 enguany, un descens del 37%.

I, finalment, a la demarcació de València s'ha produït un descens del 7%, ja que el 2016 va registrar en aquesta mateixa data 41 morts i ara n'ha sumat 38. Els accidents registrats amb víctimes mortals han sigut 34 aquest 2017, mentre que l'any passat en van ser 40, una reducció del 15%.

El delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, ha assenyalat que, encara que s'està avançant per part dels conductors en major prudència a l'hora de conduir i s'han millorat les carreteres amb major control, "mai estarem satisfets mentre hi haja un sol mort en carretera".

Moragues ha aprofitat aquestes xifres per a tornar a apel·lar a la prudència i al compliment de les normes de trànsit als conductors que aquests dies isquen a la carretera. "Ens trobem enmig del pont de la Constitució i la Inmaculada, on es preveuen quatre milions de desplaçaments per les carreteres valencianes", ha recordat.

En el cas d'haver de realitzar un viatge en condicions adverses per a la circulació, com les que solen produir-se en aquesta època de l'any, és recomanable informar-se adequadament de les condicions meteorològiques i de la situació de la ruta triada i mantenir la distància de seguretat amb el vehicle precedent.

Així mateix, cal fer-se veure mitjançant la utilització correcta de l'enllumenat; en via desdoblegada, circular pel carril dret, i si s'ha de detenir el vehicle, fer-ho sempre fora de la calçada i del voral i atendre en tot moment les instruccions dels agents de Trànsit, així com de la informació dels panells de missatges en carretera.

A més, cal tenir en compte altres consells de caràcter general, com ara fer una conducció assossegada; que la velocitat siga l'adequada a les circumstàncies i a la via per la qual se circula; que s'adopten les mateixes precaucions quan es realitzen desplaçaments curts com quan siguen de llarg recorregut; que el carril esquerre només s'utilitze per a avançar; portar sempre el cinturó, i no ingerir alcohol o drogues al volant.