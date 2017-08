Policies locals interins. Generalitat, sindicats i consolidaciÃ³

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències de la Generalitat Valenciana té en ple funcionament la Comissió de Coordinació de les Policies Locals on participen representants de l’administració local ( alcaldies, FVMP i DG d’Administració Local ) i representants dels principals sindicats (CCOO, UGT i CSIF). De tots els temes tractats que abarquen des de la seguretat, la disciplina, armes, uniformitat, condecoracions, reglaments, etc., destaca l’Avant Projecte de Llei de Policia Local de la CV.

El projecte de llei introdueix canvis importants però el més significatiu des de tots els punts de vista (organització dels cossos, seguretat i armes, rrhh dels ajuntaments...) és la supressió de tots els interins de la Policia Local de la CV en 4 anys. No debades la Comissió de l’AVSRE ja ha creat un Grup de Treball de “Consolidación de empleo” amb representants dels sindicats esmentats, l’AVSRE i la DG d’Administració Local. Un grup per estudiar els decrets que hauran de regular els procediments de concurs oposició, obertament dit “consolidació”. També màxims responsables sindicals de l’administració local a nivell autonòmic coordinen els militants per tractar el futur Decret de Consolidació (sic). El policies locals ho tenen clar: concurs oposició com mana la llei però l’objectiu i, des del principi, és la consolidació.

Tant a la Comissió com als grups de treball es parla de les “places estructurals temporals” ocupades per persones a què, per la irresponsabilitat justificada (al meu parer) de l’administració local, no se’ls ha donat l’opció de consolidar el seu lloc de treball durant massa anys. Una anomalia que, tot i tindre com actors els Ajuntaments, troba en l’administració autonòmica propostes de solució dialogades, debatudes i negociades de tu a tu entre l’administració autonòmica i els sindicats majoritaris del sector.

Des del minut zero, ningú –ni de l’executiu ni dels principals sindicats– anuncia ni parla d’ofertes d’ocupació per a crear llocs d’ocupació “nous”. Es parla del procediment obert, com marca la llei, de concurs-oposició i, molt, de la valoració dels mèrits dels interins. El màxim responsable sindical de l’Administració Local d’algun dels sindicats esmentats crea grups de Whatsapp per “coordinar las acciones en torno a la negociación del Decreto de Consolidación”. No m’he trobat amb ningú del món de les policies locals ni de l’administració en ella mateixa preocupat que el funcionari passe un examen en la vida o cada 3, 4, 5 o 10 anys (seria millor?, pregunte); podríem anunciar als 4 vents “noves” ofertes d’ocupació via “decretàs” encara que fóra a costa de matar a taquicàrdies el personal. La preocupació de l’administració i sindicats és una altra: que tots els membres dels cossos de funcionaris puguen fer totes les funcions, formar-se, aspirar a la promoció, dur armes i major flexibilitat en l’organització de quadrants i horaris, és a dir: la qualitat de servei per a la ciutadania. D’això es parla.

La proposta de llei també preveu la possibilitat de delegar el procediment de concurs oposició des dels Ajuntaments a l’actual AVSRE i que aquesta assumisca les fases inicials. D’una manera clara, el legislador reconeix que la convocatòria d’oposicions per als Ajuntaments era excessivament costosa i assumeix solidàriament allò que l’administració local no pot.

Per tant, ens trobem amb una iniciativa legislativa i un treball en marxa que, si bé poden no agradar-me en alguns aspectes (crec que sí que calen algunes places d’interins per a determinades èpoques de l’any, per exemple), he de reconèixer que s’ha gestionat bé. Bé per les formes de diàleg democràtic, per l’objectivitat en analitzar l’origen de gran part de l’interinatge, per la seriositat i respecte a la veritat en no vendre el que no és i, evidentment, pel plantejament humà i respectuós que es deriva de les coses ben fetes. Ens agraden o no.