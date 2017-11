Volem les claus de la caixa

El proper dia 18 de novembre, després de diversos ajornaments, tindrà lloc a València la manifestació convocada pels partits que donen suport al Consell per tal de reclamar un “finançament just” per al País Valencià. Aquesta convocatòria institucional contrasta amb la convocatòria realitzada des de la Crida pel Finançament el passat 10 de juny, en què els partits que formen el govern valencià van decidir no participar-hi.

Des de la signatura del Pacte del Botànic, el Consell ha posat damunt la taula una sèrie de conceptes pel que fa a la qüestió del finançament autonòmic. Hem vist com 'infrafinançament', 'deute històric', 'finançament just' o 'tracte just' han estat utilitzats per PSPV i Compromís per tal de fixar la posició del govern valencià i reclamar al govern espanyol més diners per al País Valencià.

No obstant això, tots aquests conceptes parteixen d’una mateixa premissa: la subordinació del País Valencià a l'estat espanyol. Tots els conceptes i totes les reclamacions han anat encaminades a millorar el repartiment de recursos per al País Valencià, sense qüestionar la causa de fons de la manca de diners en la caixa de la Generalitat: els valencians no controlem on van els nostres imposts.

Des de la publicació fa més de 10 anys del llibre L'espoli fiscal del País Valencià, de Celestí Gimeno, professor de la UJI, des d'Esquerra Republicana del País Valencià hem anat assenyalant el cost que per als valencians i valencianes suposa que l'estat espanyol decidisca i recapte els imposts que paguem al nostre País. Durant més de 10 anys, mentre altres només parlaven de corrupció, nosaltres assenyalàvem que existia un problema quantitativament molt superior a la corrupció: els milers de milions d'euros que cada any els valencians i valencianes paguem en imposts i se'n van a Madrid per no tornar mai més.

La situació del País Valencià, un territori amb una renda per capita inferior a la mitjana (un 12% per baix de la mitjana en 2016) aporta recursos (més de 1.000 milions d'euros anuals segons les estimacions més conservadores del Ministeri d'Hisenda) a territoris més rics, de manera que es perverteix el principi de “solidaritat interterritorial”. És un cas únic al món, a excepció de les situacions de domini colonial, on la metròpoli extreu recursos de territoris més pobres.

Davant d'aquesta situació, causa una certa decepció que el Consell es limite a intentar negociar un nou repartiment del sistema de finançament, sense ni tan sols fer l'esforç de calcular les balances fiscals per saber quant aportem els valencians i valencianes a la “solidaritat interterritorial” i utilitzar-ho com a argument negociador del nou sistema de repartiment. A més, tampoc es qüestiona el mecanisme bàsic pel qual l'Estat legisla i recapta la pràctica totalitat dels imposts, mentre la Generalitat Valenciana només pot esperar que li arribe la part que li pertoca.

Des d'Esquerra Republicana entenem que els valencians i valencianes hem de recuperar “les claus de la caixa”, tal com reclamava la manifestació del 10 de juny. Ja són més de 25 anys de sistemes de finançament autonòmic i en cap d'ells el País Valencià ha eixit ben parat. Tampoc en aquest pareix que vaja a canviar res, ja que porta caducat 3 anys i les notícies de les negociacions no són gens encoratjadores.

Per això, reclamem que la societat valenciana ha de bastir una alternativa per tal de recuperar la nostra sobirania fiscal, amb la qual, com els bascos i navarresos, puguem fer les nostres lleis tributàries, tinguem capacitat de recaptar els nostres imposts i de negociar de tu a tu amb l'Estat per tal de determinar quina ha de ser l'aportació dels valencians i valencianes a l'Administració Central.

No obstant això, no podem deixar d'eixir al carrer per donar suport a qualsevol iniciativa que millore la situació del País Valencià. No compartim la proposta del Consell perquè entenem que està abocada al fracàs, però tindran el nostre suport per demanar més diners per als valencians i valencianes. La qüestió és si, quan la via de la reforma del sistema de finançament no resolga els problemes del País Valencià, el Consell ens donarà suport a tots aquells que reclamem que el País Valencià vol les claus de la caixa.