L'opressió

Ahora las torturas se llaman «apremios ilegales».

La traición se llama «realismo».

El oportunismo se llama «pragmatismo».

El imperialismo se llama «globalización».

Y a las víctimas del imperialismo se las llama

«países en vía de desarrollo»

EDUARDO GALEANO

En el nostre imaginari resten vestits, amb la pell amable que deixa el passat llunyà sobre les coses que pensem que mai no tornaran, els vestigis d’aquella violència que s’exercia sobre els pobles remots, colonitzats amb aquella predominança occidental i blanca, per treure’ls la riquesa i deixar-los després el patrimoni d’una misèria que encara ara troben complicada de superar. Se’ns fa difícil recuperar comparacions des d’aquell temps per entendre el que ens passa en aquesta actualitat que experimentem, degudament anestesiada a base d’eufemismes. Les corredisses de les forces d’ocupació carregant contra la població indignada. Les manifestacions de gent descalça, les presons plenes d’homes i dones amb els ulls espantats de pobresa i de por. Les cunetes de les carreteres polsoses escampades de cadàvers. La sang esguitant les façanes, l’últim crit de la víctima graffitant la seua lluita.

Ens sembla més justificada la queixa de l’oprimit i la seua oposició frontal a l’autoritat vigent si les seues reivindicacions van ajustades a la supervivència, és a dir, si el seu patiment és fruit dels drets més bàsics. Tant és així que compliquem amb la simplicitat d’aquest argument la justa queixa d’aquells pobles que, tot i tenir la “panxa plena” (i perdoneu la generalització) i unes aparents amples lleres per on discórrer les seues disputes front al poder, treuen, malgrat això, un discurs exigent de drets i llibertats no aconseguides.

Les accions preventives del poder sobre determinats sectors de la població perquè no puguen deslluir, amb la seua suposada desavinença, els esdeveniments amb els quals volen agradar la resta del món, les considerem part del joc de la política. Perquè són selectives i adornades convenientment amb els mitjans de desinformació massiva, que treballen per justificar aquella “violència necessària”, diuen. Ens manca claror en aquestes accions perquè la fosca dels soterranis de l’autoritat ens ho impedeix. Aquells indrets per on es passegen els sicaris a sou del feixisme de sempre, per tallar-nos l’arrel del benestar (“les hemos destrozado la sanidad”) i imposar-se sobre la realitat que els resulta tan adversa. No acabem de llegir-ho en l’abandonament sistemàtic al qual sotmeten infraestructures que ens resulten bàsiques per al nostre dia a dia, de l’estudiada manca d’inversions que mai no són la torna equilibrada d’allò que els lliurem amb els nostres impostos, de la precarietat amb la qual ens fan viure, la substitució cultural que ens infringeixen a cop de decret i persecució judicial.

Mengem, és clar. Si més no, un cop al dia. Ja no ens fan baixar de la vorera perquè som nadius sense privilegis en la nostra pròpia terra, és cert. Aquella humiliació ha quedat als registres més aspres de la història. Però encara ens treuen la nostra condició d’innocència tan bon punt parlem la nostra llengua davant les autoritats policials i ens engarjolen –sempre preventivament– i ens comminen a deposar la nostra actitud amb la supremacia de la seua ignorància (“háblame en cristiano!”). I ens silencien perquè ens creuen hostils a l’única cultura que tenen per hegemònica. Ens aparten dels aparadors de l’actualitat, ens invisibilitzen. Ens volen amb una llengua i cultura inútils, perquè no podem fer-la servir ni per fer testament als fills dels quatre gallets que ens quedaran després de la desfeta. Ens arraconen en petites i humiliants reserves on ens permeten, condescendents, viure una minsa quota de presència.

L’opressió hi és. Més subtil, més sofisticada si voleu. Ens estreteix la voluntat i la fa encabir en els seus paràmetres. En allò que ells en diuen “legalitat vigent”. I que no hem de confondre amb “justícia”. Perquè la justícia és precisament el que ens cal recuperar entre el parany de lleis que sovint ens paren per posar-nos grillons en els canells del futur. I sí, com a poble, ens va la supervivència.