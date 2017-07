No al nou abocador mentre no s'apliquen les 4R

La darrera assemblea del Consorci Ribera-Valldigna va debatre sobre la construcció d'un nou abocador a la Ribera, quelcom urgent perquè generem massa residus sòlids urbans (RSU) i reciclem poc i mal, de forma que els abocadors s'omplin regularment i cal obrir-ne de nous. Ara mateix, no tenim abocador a la Ribera i "exportem" milers de tones de RSU a Múrcia, de manera que a més de generar massa residus generem també massa CO2 (el principal gas del calfament global) amb aquest transport llarg i irracional.

Cap novetat perquè açò és el que s'ha estat fent durant dècades i aquest és el problema, que amb els ajuntaments del "canvi" no ha arribat cap canvi ni solució per a problemes ambientals tan importants com el dels RSU. I ara urgix perquè les lleis ho exigixen.

Com a exemple del que passa al PV, i per extensió a Espanya, veiem les xifres de la planta de Guadassuar, que rep els RSU de la Ribera i la Valldigna:

Produïm ja uns 420 kg/habitant/any de RSU, un gran malbaratament de recursos i natura, i tornen a créixer a una mitjana del 4% anual, mentre el rebuig desaprofitat que va a l'abocador es manté al voltant del 60% de les entrades, la qual cosa implica que es recupera sols el 40%, si donem estes xifres per bones, una proporció pobra i molt lluny del 63% que recicla per exemple Àustria. Damunt, una part del que es recicla realment no es recicla o no val, com passa amb la matèria orgànica, que va barrejada, i el compost resultant està contaminat i no val per a l'agricultura.

Per fer-nos una idea del que suposen les 82.126 tones de rebuig del 2014 sols hem de considerar que es necessitarien 8.200 camions per contenir-les i un darrere d'altre arribarien des d'Alzira fins a Sagunt, passant per València capital. I això cada any, com no van a omplir-se els abocadors!

En aquestes condicions òbviament cal dir 'no' al nou abocador i recomanem als municipis del Marquesat que poden resultar “agraciats” amb aquest regalet: Turís, Llombai, Montserrat i Reial de Montroi, que es pronuncien en contra i s'oposen frontalment. Fins que tots els municipis de la Ribera i la Valldigna apliquen l'estratègia de les 4R amb recollida selectiva:

1r. (i principal) Reduir la generació de residus, per exemple evitant tant d'embolcall, duent cistella o cabàs i rebutjant bosses, comprant coses duradores, aliments a granel, etc.

2n. Reparar els electrodomèstics i altres utensilis, fugir de les coses d'usar i tirar, que haurien d'estar prohibides, allargar al màxim la vida dels objectes, fugir de les modes, etc.

3r. Reutilitzar tot el que es puga, com abans es feia amb els envasos de vidre, que es retornaven per netejar-los i tornar a omplir-los, un procés molt més senzill, barat, net i ecològic que l'actual reciclatge del vidre, que implica fondre'l i refer l'envàs cada volta.

4t. (i últim) Reciclar, amb recollida selectiva prèvia per facilitar i millorar la qualitat del reciclatge. Cal implantar ja el contenidor de matèria orgànica per separar-la de totes les altres fraccions i poder transformar-la en compost net i bo, amb això ja aprofitaríem el 45% dels RSU. I per descomptat cal generalitzar l'ús de les coses reciclades, com el paper reciclat, que hauria de ser obligatori en totes les institucions.

És necessari anar cap al residu zero i resulta perfectament possible amb les 4R, una estratègia que estan aplicant els països més avançats, sols aleshores podrem parlar d'un nou i mínim abocador. Sabem que va a resultar difícil, pels interessos creats i perquè durant dècades no s'ha conscienciat la ciutadania, tot el contrari, s'ha maleducat, fent-li creure que amb pagar i votar ja feia suficient; i així tenim els carrers, per exemple, que els agranen tots els dies i sempre estan bruts.

Resulten imprescindibles bones campanyes per les 4R, cal aprendre/ensenyar que no és més net el que més neteja, sinó qui menys embruta, urgix canviar la mentalitat i assumir que la ciutat i el medi ambient són la nostra casa, la casa gran, i no hem d'embrutar-la. Entre tots, cal educar i corregir els incívics que tiren coses a terra i els que no separen els residus, perquè tots guanyarem molt amb un entorn més net i saludable, i a més estalviarem molts diners en neteja que podrem dedicar a serveis més necessaris.

I als altres residus: industrials, de la construcció, agrícoles, de jardins, sanitaris, també els hem d'aplicar les 4R. No podem seguir actuant com si la Terra fóra il·limitada, com si tinguera recursos interminables i una infinita capacitat d'absorbir contaminants, ens hem passat tant que WWF en el seu informe Planeta Viu calcula que necessitem 3'5 Terres, una cosa completament absurda i insostenible perquè només hi ha una Terra, aquesta...