L'anomalia assumida

“La injustícia en qualsevol lloc és una amenaça a tot arreu.”

MARTIN LUTHER KING

Hi ha una mena d’experiment (caldria empresonar entre cometes la paraula) que explica com, en mirar de posar una granota en una olla amb aigua bullint, l’animal, en notar el contacte amb l’aigua calenta, salta per a alliberar-se de la seua mort segura. Però, en canvi, si la posem quan l’aigua encara és freda i anem escalfant-la a poc a poc, la granota acabarà morint perquè, tot i l’augment de temperatura, s’acostuma progressivament. L’instint de la primera provatura ja no li funciona. Sembla que hi ha una altra lògica, més estranyament conformada, que l’impedeix prendre una percepció correcta del perill. I s’abandona a aquella normalitat que li serà letal.

Tot i no poder veure en un primer moment el documental, que ja viatja a la velocitat de la llum per les xarxes, sobre les pràctiques del poder contra els adversaris polítics –entre altres coses perquè els valencians encara tenim problemes per gaudir d’un espai de cultura compartit–, finalment un bon amic em va passar un enllaç més “segur” i vaig tindre l’oportunitat de ser testimoni d’una altra anomalia més gran encara: aquella que fa creure, a qui ostenta el poder, que pot resultar impune a tot el que faça. Tant fa que les evidències tinguen l’escandalós fonament de converses intervingudes, amb veus fàcilment identificables i testimonis que arrisquen la seua credibilitat i la seua feina professional per dir que allò és cert.

Se saben impunes perquè la justícia mai no actuarà amb independència. No pot. No té instruments per fer-ho. Perquè actua sempre al dictat de qui mana. Obeeix cegament (“estoy a sus órdenes”, es pot escoltar al vídeo), però no té l’equitat que ens caldria per a posar ordre democràtic sobre les coses.

I ho saben perquè, en darrera instància, els partits que haurien de fiscalitzar la seua gestió en benefici de la democràcia que diuen representar, decidiran tapar-li les vergonyes a un sistema –supose que– pensant que, tard o d’hora, ells també l’hauran d’aprofitar. Com sabem que ha ocorregut en un passat no gaire llunyà. No cal precisar la data. Diguem-li X.

I ho saben perquè els carrers restaran buits. El silenci serà absolut. Encendrem les xarxes de comentaris més o menys encertats. Però restarem a casa. Convençuts en el fons que el poder és així. Una eina per repartir les despulles al comú de la gent i afavorir a mans plenes aquells que mai no en tenen prou. I que millor no dir res. Exercir la prudència. Acceptar “polp” com animal de companyia i tirar endavant. De fet, l’any 2012 ja ho va dir qui ara és l’actual president de l’estat en una compareixença pública: “Los españoles no tienen libertad para decidir esas cosas”. Ningú no va demanar aleshores cap dimissió. Un representant de la nostra democràcia, aquella que creiem exercir cada quatre anys, no expressa la seua intenció de crear els canals necessaris perquè puguem fer-nos partícips d’allò que ens caldria com a ciutadans. No, ens diu a la cara que no tenim llibertat per decidir. Ens furta de la boca el concepte que l’ha posat a ell al capdavant del govern. I no passa res.

Aquell moment de la història amb el que sargíem provisionalment els desperfectes de la dictadura, ja no té res de provisional. És l’anomalia assumida. Una societat sencera a remulla a dintre d’un perol que encara couen els hereus del franquisme i que ha anat calfant-se, a poc a poc, en l’aigua d’un succedani de democràcia, sense substància per a ser-ho. I on s’ofeguen, dia rere dia, les veus que podrien alçar-se en dissidència, denunciar aquestes pràctiques i permetre’ns una evolució correcta envers una cosa més propera als interessos de la societat.