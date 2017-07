Trauma per sobreesforç

Encara no són les 9 del matí i ja els tens allí. Mare i fill. Ella exposant els seus “arguments” i dient-te perquè aquell xiquet de vora 12 anys, més alt que els dos adults que el flanquegen, no ha fet la tasca que li vas encomanar ara fa una setmana. Et parla de mals de panxa, d’horaris que no casen, de huits i nous i cartes que no lliguen. El fill capcot, mirant el terra, la punta polsosa de les sabates, esperant confiat que l’exercici d’advocacia que ha encetat sa mare amb un desplegament de mitjans dramàtics dignes d’un premi MAX tinga resultat sobre el pronosticat negatiu que l’espera en pujar a l’aula, indefugiblement. Això, quan no t’ho trobes escrit a l’agenda (guarde excuses d’allò més insòlites) i signat pels pares que troben així la manera més adient per tapar les vergonyes del fill o de la filla i, de retruc, destapar les pròpies.

Fa un parell de setmanes va eixir publicada una entrevista al diari EL MUNDO d’un professor de formació professional que “denunciava” la seua imminent “desconnexió docent” com a conseqüència de no haver aconseguit, després d’un grapat d’anys, la capacitació en valencià. El titular afegia que anaven a substituir-lo per personal sense experiència laboral. Supose que el col·lega (no és fanfarroneria, és que jo també sóc de l’ofici), va considerar que ja era gran per fer anar sa mare i la seua indiscutible autoritat a la porta de la Conselleria per dir que “mire, senyor Marzà, que el xiquet no ha pogut fer-li els deures, que entre unes coses i les altres, ell perquè és un despistat i jo perquè no tinc mai hores per fer-li memòria, doncs la cosa s’ha quedat per fer” i ha preferit l’ajut d’un diari conegut per la seua amable crítica a tot allò que siga valencià.

Tinc un amic que diu que els mestres, a força de treballar amb xiquets, acabem puerilitzant-nos. I trobe que té raó. Aquest senyor és la prova més fefaent. Després de tot el temps que exposa que ha tingut, diu haver estat incapaç de treure’s la capacitació en valencià i demana no sé quantes moratòries més i consideracions. I que ara es quedarà injustament sense feina i tal i tal.

Per si li pot servir de consol, li podria dir que jo tinc 52 anys i en porte 22 a l’esquena d’experiència docent, a un centre concertat que m’exigia anualment un mínim de 30 hores de formació i reciclatge i que havia de documentar després per escrit. Cosa que jo acomplia religiosament (mai millor dit). Que ens volia immersos en un constant exercici d’innovació educativa que bàsicament consistia a carregar-nos de feina en projectes d’aparador i fer més hores que un rellotge. Cap ni una lectiva. Totes a càrrec de la vida privada de cadascú. I que malgrat això, va decidir prescindir de mi quan les coses van anar maldades per al centre. Els suposats motius ja han estat sobradament exposats al públic ara fa aproximadament un any.

Jo ja tenia la capacitació en valencià. La meua venia de sèrie en treure’m el títol de magisteri perquè, posats a demanar, preferia treballar primer en el meu país, si això era possible. Mal paper el del mestre que vol impartir continguts sense significar-los en el lloc on exerceix! I, enguany, m’he tret el C2 per l’escola oficial d’idiomes, malgrat el meu “deteriorament neuronal”, principalment per llegir entrevistes com la citada abans. I si alguna cosa em veig amb cor de demanar a l’administració és que em deixe optar en les properes oposicions amb igualtat de condicions amb la resta de companys i companyes que vulguen accedir a la funció docent. I que li resulte meritori encara l’esforç que molta gent fem per garantir a les famílies un mínim de qualitat i professionalitat. Esforç que, com a mestres, nosaltres exigim als nostres alumnes. I, per això, considerem, com a mínim, indigne que se’ns presenten amb excuses de mal pagador, siguen en boca dels seus tutors legals, siguen en la tan soferta agenda escolar o en les pàgines d’un diari que fa sovint capçalera d’un conflicte ben artificial.

Troben vostès raonable que el professor, a classe, el dia de l’examen els diga als alumnes: “No us ha donat temps d’estudiar, no passa res, a veure si el mes que ve, o l’altre, o quan puga ser, no siga que agafeu un trauma per sobreesforç”? Doncs jo, tampoc.