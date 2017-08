“El soroll no és la Veritat, el soroll és allò que els homes volen

que sigui veritat, i hi ha una diferència entre aquestes

dues coses tan gran que podria matar-te si no li pares atenció.”

EL CUCHILLO EN LA MANO. Patrick Ness

Allà per la prehistòria personal, en un viatge més o menys familiar, vaig tindre l’oportunitat de visitar la ciutat d’Àvila. Quan escric aquesta primera línia em ve la pensada de si la conservació d’indrets medievals de manera tan acurada tindrà alguna cosa que veure amb la momificació del pensament espanyol, invariable i immòbil en el temps i en les idees. Però açò anem a deixar-ho per a un altre article, si cal.

Deia, però, que durant aquell viatge atrotinat, d’autobusos sense cinturons ni climatitzadors i de pensions disfressades d’hotels en procés d’evolució fallida, ens van portar a veure el convent de Santa Teresa de Jesús. I allí ens contaren una curiosa anècdota que mirava d’abundar en la mítica del personatge que, com sabreu, arribà fins i tot a levitar com a conseqüència del seu extraordinari misticisme. En el món de la literatura també passa i a alguns cal lligar-los del turmell per recuperar-los, però això també són altres calces. Perdoneu-me hui la dispersió.

Ens contà el guia –mentre ens feia pujar per una escala i aturar-nos al primer replà, davant la petita imatge d’un Crist– que la santa, fent la mateixa ascensió que nosaltres, però sembla que més cansada i abatuda (els sants també tenen allò que diem un mal dia), s’atansà al quadre i digué: “Senyor, com estic hui de rebentada!”. La traducció és meua i la llicència literària, també. I davant el lògic astorament de la dona diuen que el Crist trencà el seu hieratisme pictòric, li adreçà la mirada i li digué: “Xiqueta, més em vaig cansar jo per tu al calvari”. Al meu poble la lliçó es resumeix en allò tan efectiu de “a l’altra, torna!”.

La queixa de la Teresa va quedar ofegada per la contundència d’un patiment major, més gran, més immens, si voleu. I la pobra, imaginem, va continuar la pujada derrotada per la pèrdua d’aquell dret a expressar la seua contrarietat. Suposem que la santa, enclaustrada pel pensament de l’època, no gosà fer cap tipus de reflexió al cas. No discutí, per exemple, que el seu patiment casolà i el patiment que expressava nostre senyor, tot i ser diferents en la mesura, eren tots dos legítims en la seua necessitat de ser dit. Que a la tortura brutal del fill de déu ningú no li lleva mèrit, però que descontextualitzava demagògicament el dret de poder reivindicar l’estat personal d’un quan es veu afectat d’una contrarietat que el fa patir i no el deixa avançar fins al benestar que li caldria.

I encara ho fem sovint, això. Descontextualitzem per fer callar la justa reivindicació de l’altre. Amb arguments que res tenen a veure amb allò que s’expressa, perquè són realitats diferents, desequilibris diferents i, precisament en aqueixa distància i desajust, no poden treure’s legitimitat entre ells. Em queixe del meu jornal i em retreuen la quantitat d’aturats que hi ha i em toca acceptar aquell esclavatge d’hores interminables i quatre gallets. Em queixe de la qualitat del supermercat de la cantonada però hi ha qui em diu que a Etiòpia, per exemple, no poden triar, i m’he d’engolir la merda sense gust que m’ofereix el propietari depravat de torn.

I així tot. I sense adonar-nos-en (o potser sí) anem silenciant-nos els uns als altres i afavorint l’argument d’aquells que ens imposen la caritat per tota justícia. Ens afegim a la condició vírica de la demagògia, que ens impedeix qualsevol tipus de reflexió i capacitat crítica i ens fa acceptar la submisa condició de qui no troba més argument que acotar el cap i acceptar el seu particular patiment que, ja li han dit, és irrisori perquè sempre hi haurà un turment i una agonia superiors. Fins que tots acabem concentrats en el mateix abocador de la misèria, a força de callar-ho tot.