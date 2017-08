Un obstacle menys per tancar Cofrents

Per fi el govern i les grans companyies elèctriques han decidit tancar la central nuclear de Garoña, la més vella i perillosa d'Espanya. Ho celebrem!

Però no és prou perquè queden altres 7 en funcionament, i totes tenen massa anys i suposen un greu perill per al país, a més dels residus radioactius biocides que deixaran com a herència per a milers d'anys. El tancament de Garoña ens dóna la raó als ecologistes i ens anima a intensificar els esforços per tancar totes les centrals nuclears.

La de Cofrents, per exemple, té 1.092 MWe de potència i està situada a sols 63 km de València i 75 d'Albacete, i cada any de funcionament extra resulta més perillosa i deixa més tones de residus. A Iberdrola, l'empresa propietària, li produïx milers de milions d'euros de beneficis però ens fica en perill a 5 milions de valencians, 2 milions de castellanomanxecs i molts més si ocorre un accident com els de Fukushima o Txernòbil. I els residus radioactius que genera seran perillosos durant milers d'anys i es deixaran com a herència maleïda a les generacions futures...

Tot això resulta encara més greu i criticable si tenim en compte que ja existeixen alternatives viables ecològicament i econòmicament per generar l'electricitat que consumim: l'eficiència i les energies renovables. Si apliquem les tècniques existents per millorar l'eficiència de màquines i processos, podem estalviar fàcilment fins a un 20% del consum energètic, sense perdre qualitat ni nivell de vida. I si apliquem les energies renovables a fons, podem anar substituint ràpidament fins al 80% del consum energètic actual.

Insistim, nosaltres som pobres en combustibles fòssils, energia hidràulica, fins i tot en urani, però en canvi són molt rics en energia solar i tenim de sobra per autoabastir-nos: 1.600 kwh/m2·any; bastaria amb uns 10 m2 de plaques fotovoltaiques per cada valencià per a substituir l'energia elèctrica que produïx Cofrents, i serien fins i tot rendibles perquè resulten ja més barates que l'electricitat convencional. Per altra banda, els mòduls solars de calfar aigua ja poden substituir els antiquats termos elèctrics i s'amortitzen en 4 anys, i no tenen traves legals ni burrocràtiques.

Sols necessitem que els governs legislen pensant en els ciutadans i la natura, no en les corporacions elèctriques, com han fet fins avui. Tenim l'exemple de països com Alemanya, que amb molt menys sol ha instal·lat 8 vegades més plaques solars que Espanya i paral·lelament està tancant totes les seues centrals nuclears, l'última en 2.022.

Per tot això 31 municipis de la Comunitat Valenciana i de Castella-La Manxa han demanat ja el tancament de la central nuclear de Cofrents: L'Alcúdia (V), Alberic (V), La Pobla Llarga (V), Alzira (V), Cullera (V), Corbera (V), Vall d'Uixó (CS), Xest (V), Sagunt (V), Alcoi (A), Burjassot (V), Carcelén (AB), Benetússer (V), Carcaixent (V), Catarroja (V), Xirivella (V), Manuel (V), Albalat (V), Callosa d'en Sarrià (A), Benifairó de les Valls (V), Alacant (A), Puçol (V), Guadassuar (V), Sueca (V), València (V), Casas Ibáñez (CR), La Barraca (V), La Recueja (AB), Madrigueras (AB), Carlet (V), Villamalea AB) i Vila Real (CS), de moment, perquè la campanya continua i esperem que la moció arribe a més ajuntaments.

També el Parlament Valencià va aprovar una proposta no de llei semblant, demanant el tancament definitiu de la central nuclear quan expire l'actual permís, en 2.021. Ha sigut la primera vegada que aquesta institució s'ha pronunciat així, sense excuses ni pal·liatius.