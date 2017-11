La revifalla

Qualsevol excusa és bona: a Catalunya per haver gosat, la ciutadania, expressar-se –tot i les brutals càrregues de la policia espanyola–, majoritàriament en contra del centralisme autoritari i excloent –"constitucionalista", of course!– del govern del PP. Dit i fet: només el Senat “votà” l’aplicació de l’art. 155 de la Constitució contra Catalunya i Rajoy “decretà” el cessament (!?) del Govern català legítim i democràticament escollit pels catalans; una tribu de neonazis amb els símbols feixistes i les banderes espanyoles d’afegit arramblen amb tot el que troben per davant i assetgen els treballadors de Catalunya Ràdio, destrossant vidres i accessos, a Barcelona.

I a València? Doncs, a València, a anys llum de qualsevol qüestionament de la unitat de les Espanyes, només per traure al carrer la senyera de l’antiga Corona d’Aragó –en la festa del Nou d’Octubre– una onada de neonazis agredeixen autoritats i pacífics ciutadans, amb la mateixa virulència, tot exhibint els símbols de la seua ideologia i cobrint-se, també, amb banderes espanyoles.

Amb quina resposta per part del govern del PP? Cap ni una: han boicotejat Madrid, una declaració de condemna del Parlament, al respecte. I ja se sap que qui calla –o fa callar– atorga.