Ni les formes

Rajoy, envalentit pel seguidisme dels partits espanyolistes i sense valorar les gravíssimes conseqüències –també per a Espanya– de l'aplicació del 155 sensu estricto –o pot ser més enllà– no ha reparat en el fet que el fiscal a qui ordena presentar uns certs càrrecs davant la judicatura, contra els consellers i diputats catalans, està reprovat (!) per les corts espanyoles. Tampoc no s'ha adonat que la judicatura 'entesa' en el cas és l'hereva (!) del Tribunal d'Ordre Públic –TOP– del règim de Franco, ara amb el nom d'Audiencia Nacional.

Podria haver cuidat les formes, amb la substitució de Maza i ubicant la intervenció de la justícia espanyola al Tribunal Superior de Catalunya, atesa la condició d'aforats dels acusats. Però no. I tal ceguesa política acabarà pagant-la, perquè, com qui li transcriuen al dictat, han escrit aquest dies: más dura será la caída. Al temps.