I la Gürtel, què?

Com que, tot i les maniobres dilatòries del PP, els tribunals no s'obliden de la trama corrupta més gegantina de la història d'Espanya, heus ací que el govern de Rajoy ha fabricat una realitat virtual dels episodis de Catalunya –amb la complicitat del PSOE, del fiscal general reprovat pel parlament espanyol i de les cúpules judicials de quota– per tal de tapar aquella trama que implica a quasi –o sense el quasi– un miler d'imputats –perdó, "investigats"– del partit del president del govern espanyol.

Així doncs, i com en els millors temps del franquisme, no hi ha res com distreure el personal llançant-li carnassa –ara a costa de Catalunya– per tal de fer-li oblidar els veritables i gravíssim problemes que patim. A saber: la perdurabilitat de la crisi econòmica amb la proliferació de contractes escombraria, un sistema educatiu a la cua d'Europa, unes polítiques i pràctiques migratòries tercermundistes i una Espanya dividida gràcies a la manipulació barroera institucional, que llança per la borda més de mig segle d'esforços per redreçar la convivència i encoratja la presència violenta del feixisme hispànic.

Tant se val "carregar-se" Espanya, si és en benefici del PP, amb l'oblit de les seues "vergonyes".