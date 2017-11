Nova avaria (important) en la Central Nuclear de Cofrents

Reiterem el perill creixent de l'envellida Central Nuclear (CN) de Cofrents, amb els materials del reactor i annexos sotmesos a condicions extremes de pressió i temperatura durant 33 anys ja. Òbviament cada any que passa es fa més probable un error o fallada greu que provoque un accident dramàtic i contamine molts km2 al seu voltant. Això, a banda dels inevitables residus radioactius que contínuament genera i que duraran milers d'anys.

Ara tenim una nova parada no programada pel mal funcionament d'una vàlvula situada entre la bomba de recirculació del fluid intern i el nucli del reactor, que fins i tot s'ha trencat i els trossos de la qual s'han perdut per les canonades (!), com si foren obra de Pepe Gotera i Otilio. Vaja una garantia de seguretat que donen!

Un nou incident que el CSN no s'ha atrevit a qualificar encara, però que revestix una indubtable importància i pot fer que la nuclear estiga parada durant setmanes. Concretament el CSN demana als responsables de la nuclear:

"- Elaborar y remitir un programa detallado de actividades para poder localizar y extraer las partes sueltas de la válvula del lazo A, incluyendo las previsiones de dosis asociadas a los trabajos que se planifiquen.

- Completar dicho programa e informar al CSN de sus resultados antes de proceder al arranque de la central.

- Realizar y presentar al CSN, en el plazo de tres meses, un análisis de causa raíz de todas las circunstancias asociadas con este suceso, con el fin de evitar situaciones análogas en el futuro. Se acompañará de un programa para la implantación de las acciones derivadas de dicho análisis. Incluirá una evaluación detallada de los componentes transversales de cultura de seguridad potencialmente afectados, particularmente, la inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga."

Subratllem la menció explícita que fa el CSN sobre la inadecuada actitud (caldria llegir deixadesa o negligència) respecte a la revisió i el manteniment del reactor, la qual cosa ens reafirma encara més en denunciar la inseguretat i el risc de les instal·lacions nuclears.

Són ja més de 100 els incidents de tot tipus que s'han produït durant els últims anys i no hauríem d'esperar que es produïsca un tan greu que ens fique en perill als valencians i manxecs que vivim al voltant de Cofrents, la nostra salut i la nostra economia valen molt més que una caducada central nuclear. A més a més, hi ha alternatives pràctiques, ecològiques, segures i més barates: l'estalvi, l'eficiència i l'energia solar, l'única font d'energia primària que tenim de sobra.

34 dels municipis, amb una població conjunta d'uns 2.000.000 d'habitants, han demanat ja el tancament de la central nuclear de Cofrents: l'Alcúdia (V), Alberic (V), la Pobla Llarga (V), Alzira (V), Cullera (V), Corbera (V), la Vall d'Uixó (CS), Xest (V), Sagunt (V), Alcoi (A), Burjassot (V), Carcelén (AB), Benetússer (V), Carcaixent (V), Catarroja (V), Xirivella (V), Manuel (V), Albalat (V), Callosa d'en Sarrià (A), Benifairó de les Valls (V), Alacant (A), Puçol (V), Guadassuar (V), Sueca (V), València (V), Casas Ibáñez (CR), la Barraca (V), la Recueja (AB), Madrigueras (AB), Carlet (V), Villamalea (AB), Vila-real (CS), Cenizate (AB) i Villatoya (AB). També el Parlament Valencià va aprovar una proposta no de llei semblant, demanant el tancament definitiu de la nuclear quan expire l'actual permís; ha sigut la primera vegada que aquesta institució s'ha pronunciat així, sense excuses ni pal·liatius. I el mateix ha fet la Diputació d'Albacete.

Hem d'aconseguir que quan caduque l'actual permís de funcionament, al 2021, no el renoven més; els amos d'Iberdrola ja han tret massa beneficis, ficant-nos en perill a tots, fins i tot els no nascuts. És hora ja de tancar la central nuclear.

Tanquem Cofrents i connectem el Sol!