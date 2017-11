Quina independència? La del poder judicial envers l'executiu espanyol? És això allò què es dedueix de les paraules del ministre d'Exteriors, qui ha declarat públicament i sense amagar-se, en referir-se a com són de confortables les presons espanyoles, que “cuando el Sr. Puigdemont sea extraditado a España e ingresado en la prisión de..." es trobarà la mar de bé? Com és possible que un membre de l'executiu es mostre tant maldestre i incompetent, usurpant el poder de la justícia i avançant la (hipotètica) decisió de l'Audiència? Més encara quan les autoritats judicials belgues ni tan sols han decidit retornar a Espanya el president de la Generalitat i els consellers exiliats a Brussel·les.

El Sr. Dastis –reprovat dues vegades pel parlament espanyol!– està tardant a dimitir o Rajoy a cessar-lo si es vol “salvar la cara” i la (poca) credibilitat que encara li queda al govern del PP.