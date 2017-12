Demanem la Via Verda La Pobla-Manuel-Xàtiva

Fa uns vuit anys que tragueren el ferrocarril fora del poble de Manuel i des d'aleshores la plataforma de doble via, d'uns 8 metres d'amplària, entre La Pobla i Xàtiva ha estat pràcticament abandonada. Ara mateix està recuperant-se el tram urbà de Manuel però es tracta sols d'un minúscul tros de mig quilòmetre.

Per això, les associacions La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció i La Mitja Galta de Manuel celebraren el passat diumenge, 26 de novembre, un dia lúdic i reivindicatiu per reclamar que els aproximadament 11 km que la composen es transformen en una Via Verda, amb arbres autòctons inclosos perquè, donada la seua amplària, caben de sobra arbres i carril per a bicis i vianants.

Aquesta nova Via Verda permetria connectar per a bicis i vianants les comarques de La Costera i La Ribera, ja que La Pobla està unida amb Carcaixent mitjançant els camins rurals, poc transitats i no aptes per a velocitats grans de forma que són relativament segurs per a bicis i vianants i Carcaixent està connectada amb Alzira mitjançant el carril bici de Vilella.

A més a més, en un parell d'anys, quan estiga feta la Via Verda de l'Antic Trenet entre Carcaixent i Tavernes (i després fins a Dénia), es podria connectar per a bicis i vianants La Costera, La Ribera Alta i La Safor, platges incloses, de manera que es permetria el desplaçament dels turistes amb més consciència ecològica i cultural cap a l'interior.

El cost de la recuperació per la Via Verda de la plataforma serà mínim perquè, en ser recent el seu abandonament, està completa i no calen moltes actuacions; de fet, per a les bicis sols es necessita afegir un poc de morter i arena i compactar bé per refermar el sòl. Potser amb 1 milió d'euros podria fer-se tota aquesta Via Verda, un preu insignificant comparat amb el cost de les autovies o de l'AVE, que oscil·la al voltant dels 8 milions d'euros per km (més car que a Alemanya)...

I encara resulta més insignificant el cost si considerem els beneficis que pot aportar la Via Verda: fomentar el transport sostenible, millorar la salut dels usuaris, promocionar els pobles del recorregut, posar en valor els seus recursos naturals, històrics i etnogràfics, facilitar les visites dels turistes farts de la massificació de la costa, reactivar l'economia dels pobles de l'interior amb el turisme verd, etc.

En eixe sentit, ambdós col·lectius van a demanar als respectius Ajuntaments que s'impliquen a fons en el projecte i reclamen a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que faça els tràmits necessaris i execute el projecte durant el que resta d'aquesta legislatura.