La magistrada que ha enviat a la presó –incondicional i sense fiança– mig govern de la Generalitat de Catalunya renuncia –ara– a assumir el cas en l'Audiència Nacional a favor del Tribunal Suprem. No sabem si per mala consciència o per haver fet deixadesa de funcions i “instruït” el procediment al dictat del fiscal, en lloc d'haver-se implicat seriosament i detinguda, tal com li correspondria a un jutge competent i professionalment preparat.

Ho fa, però, intentant influir negativament en aquella instància, de qualificar d'organització “criminal” el govern de Catalunya, legítimament i democràticament escollit. Alguns pensàvem que d'organització “criminal” n'és un altre –de govern–, amb un miler d'individus processats per corrupció i altres delictes majors, pertanyents al partit que, a més, està formalment imputat pels tribunals i que ha fet comparèixer el seu president –del govern i del partit–. Però no, els “criminals” sempre són els altres.

Mentrestant, els acadèmics de la RAE no baden boca, davant de tal perversió de l'espanyol –que és com anomenen al castellà–. I així ens va.