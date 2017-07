Compromís demana al govern espanyol que investigue les condicions laborals en Deliveroo i Glovo

La diputada de Compromís a les Corts Marian Campello ha presentat una proposició no de llei (PNL) en què sol·licita que es reclame al govern espanyol que investigue, a través de la Inspecció de Treball, les pràctiques laborals de les empreses d'economia sota demanda o gig economy, entre les quals cita Deliveroo i Glovo.

Segons ha explicat la diputada en un comunicat, el concepte de "fals autònom" al·ludeix a persones donades d'alta en la Seguretat Social com a xicotets empresaris que s'autoempleen però que desenvolupen tasques d'assalariat per a un tercer, que determina el seu salari, el seu volum de treball i, fins i tot, el seu horari laboral. I tot això "sense capacitat de negociació d'igual a igual i on és la mateixa empresa intermediària la que elabora la factura de l'autònom, que aquest ha d'acceptar per a poder cobrar", ha denunciat la parlamentària.

Campello ha ressaltat que recentment s'ha posat sobre la taula el fenomen de la gig economy (xicotets encàrrecs) amb empreses que operen via aplicacions mòbils com a exemple de funcionament amb falsos autònoms "que, a poc a poc, s'estan organitzant per a reivindicar un canvi legislatiu que reconega els seus drets laborals i el reconeixement de les tasques que desenvolupen com a repartidors sota demanda com a treball per compte d'altre i no autònom".

Autònoms amb preu tancat i acomiadament lliure

"Un dels casos més flagrants i que més revolta laboral ha presentat en els últims temps és el protagonitzat per plataformes com Glovo o la britànica Deliveroo", han indicat des de Compromís, on han precisat que aquesta última actua com a plataforma de contacte entre "autònoms" que ofereixen un servei de repartiment i empreses que el necessiten. El nombre de repartiments per hora, el preu a percebre per cada comanda o el cessament de la relació laboral no és sensible a negociació i és la plataforma intermediària qui determina aquests preceptes.

Segons es denuncia des de Compromís, la percepció per cada repartiment és d'uns quatre euros i l'empresa en garanteix 2 per hora, encara que com que es tracta d'un acord verbal no és vinculant i "en moltes ocasions s'incompleix". D'aquestos quatre euros cal deduir la quota d'autònom, el cost de la línia mòbil i les dades (el telèfon és imprescindible per a desenvolupar el treball) i el desgast del vehicle (en la majoria d'ocasions bicicleta), a més del combustible si fóra el cas. "La plataforma tampoc inclou cap segur per als transportistes o riders", han agregat.

"Encara que aquesta nova economia es mostra nova i realment crea un nou espai en l'economia productiva tradicional, veiem com desgraciadament també presenta antigues pràctiques precàries que empobreixen les classes populars, especialment les persones més joves", ha agregat el Campello.

Compromís insta a investigar sobre seguretat laboral

Per aquestes raons, exigeix al govern espanyol "especial atenció en les inspeccions a aquests negocis, verificar la relació entre l'empresa intermediària i els treballadors autònoms, així com les sancions de l'empresa sobre el personal autònom que treballa per a la mateixa, les llibertats de negociació, horaris, serveis i preus dels autònoms que mantenen una relació laboral amb aquestes empreses i el mètode de facturació entre empresa demandant de servei, empresa intermediària i autònom".

Compromís també insta a investigar sobre les mesures de salut i seguretat laboral que es donen en les empreses de treball sota demanda i prestar, en coordinació amb l'Ivaj i el Servef, un servei d'informació, orientació i drets laborals per a lluitar contra la precarietat en el treball. La formació valencianista també considera imprescindible un nou marc normatiu estatal que regule aquesta nova forma de relacions laborals i determine els drets de les persones que treballen per a aquestes empreses.