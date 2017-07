El Consell respon a Bonig que és l'Estat qui només executa el 51% de les inversions pressupostades

La Conselleria d'Hisenda ha desmentit l'acusació de la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, que s'ha referit a la "inversió zero" del Consell en infraestructures, en contrast amb la "pluja d'infraestructures" de l'Estat. Des del departament que dirigeix Vicent Soler han indicat que l'execució global dels pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2016 va ser del 94,57%, molt similar a la registrada en 2015, del 94,85%. "I això en un any en què es va reduir el dèficit en més d'un punt de PIB (1.012 milions), per damunt de la mitjana nacional", han afegit.

Hisenda ha detallat que el Consell ha compromés 707 milions d'euros en operacions de capital, és a dir, contractes signats, obres en marxa i subvencions per a inversió ja concedides. Això suposa un 70,2% sobre un pressupost de 1.007 milions d'euros. D'altra banda, d'aquestes operacions de capital s'han executat 579 milions, el 57,7% del pressupost, que significa obra certificada o subvenció justificada. "Aquest nivell d'execució és major que el que ha registrat el govern central en les inversions per a la Comunitat Valenciana en 2016", ha destacat.

La Conselleria ha xifrat en un 51% l'execució de les inversions de l'Estat destinades al País Valencià. Dels 836,9 milions d'euros consignats als Pressupostos Generals de l'Estat de 2016, es van executar 428 milions i es van deixar pendents 408 milions d'euros. A més, Hisenda ha incidit en la dada que el País Valencià és la novena autonomia amb millor execució dels seus pressupostos de 2017, amb un 33,36%, per damunt de la mitjana.