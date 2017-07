Ferrando reclama una quitança del deute generat per un finançament "injust"

La integrant de la Comissió de Coordinació Institucional de Compromís i secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, ha expressat la insatisfacció de la coalició davant l'informe de la comissió d'experts per a la reforma del model de finançament, un document que "arreplega algunes de les reivindicacions valencianes" però en el qual reclama que s'incloga la condonació del "deute històric" valencià.

Ferrando, que ha acudit a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) a la seu del Ministeri d'Hisenda a Madrid, ha manifestat en un comunicat que li "alegra vore que l'informe arreplega algunes de les reivindicacions valencianes, com l'eliminació de l'statu quo i l'exigència que les comunitats forals siguen més solidàries amb la resta de l'Estat".

"No obstant això, seguirem mantenint, com ha defensat amb el seu vot particular en l'informe el nostre expert en la comissió Francisco Pérez, que es realitze una condonació del nostre deute", ha afirmat. Sobre aquest tema, ha subratllat que "el sistema de finançament, que reformarem, ha estat castigant durant anys la Comunitat Valenciana, la comunitat autònoma d'Espanya pitjor tractada". A més, "es dóna la circumstància anòmala que som l'únic territori amb renda per capita inferior a la mitjana que és contribuïdora neta al sistema", fet que ha generat a l'autonomia "un deute que els experts quantifiquen entre 16.000 i 20.000 milions d'euros".

Quitança de 21.587 milions d'euros

Es tracta, segons el parer de Ferrando, d'un deute "injust" perquè ha sigut generat per un sistema injust i ens ha portat a una situació insostenible". "No som responsables d'eixa part del deute i exigim que l'assumisca l'Estat, perquè l'Estat l'ha generat", ha manifestat. De fet, ha recordat que l'expert valencià en la comissió ha proposat una quitança de 21.587 milions i una reestructuració del deute en el seu conjunt, que "contemplaria ampliar el venciment i l'aplicació d'interessos menors".

Per a Ferrando, "solament així podem recuperar l'autonomia financera i la sostenibilitat que ens permeta realment tornar als mercats i no dependre dels mecanismes extraordinaris de finançament de l'Estat, que suposen una respiració assistida per a les nostres finances i hipoteca la nostra autonomia política".

"L'actual model ens ha portat a una situació dramàtica"

En qualsevol cas, ha reconegut que l'informe del Comité d'Experts suposa "un primer pas cap al bon camí: el principi, un document base sobre el qual ara caldrà establir un calendari de negociació". "Als valencians és a qui més ens urgeix la reforma del sistema actual, però no deixarem de reivindicar el que ens correspon per justícia. Hem estat esperant durant molt de temps la reforma de l'actual model de finançament, que ens ha portat a una situació dramàtica. No deixarem que tornen a tractar-nos com a ciutadans de segona. Exigirem un tracte just". Per a Ferrando, "ara és el moment" perquè "no és una qüestió merament política o partidista", sinó que "afecta tots els estaments de la societat valenciana".