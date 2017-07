El farol de les patronals de Castelló i Alacant contra la CEV autonòmica

El projecte de les patronals de Castelló i Alacant de fundar una patronal autonòmica en oposició a la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) és una quimera. Coepa i la CEC es resisteixen a l'evidència que la CEV és la nova patronal autonòmica en substitució de Cierval, amb una estructura nova que supera l'antic esquema de patronals provincials.

La iniciativa presentada aquest dijous a la seu de la patronal insolvent de Castelló, topa amb un obstacle difícil de superar com ara que Coepa i CEC legalment no poden rebre subvencions públiques per no ser representatives de l'empresariat valencià.

Segons la Llei de Participació Institucional, són representatives les patronals que tinguen el quinze per cent o més de les empreses i treballadors de l'autonomia, i la Conselleria d'Economia només reconeix aquesta condició a la CEV, que a hores d'ara agrupa el 78% de les empreses valencianes, a més del 90% de les mercantils de la demarcació de València.

Fora d'un pastís d'1,2 milions d'euros en subvencions

Coepa, la CEC i Cepyme Alacant, doncs, tenen complicat accedir a una part del pastís dels 1,2 milions d'euros anuals que rep la patronal del Consell pel seu paper en el diàleg social, i que també perceben els sindicats majoritaris, CCOO PV i UGT PV. La manca de representativitat també impedeix que les patronals de Castelló i Alacant puguen formar part dels òrgans de representació institucional, com ara el Consell Econòmic i Social, les meses de diàleg social o l'Observatori de la Indústria.

Precisament en aquest últim fòrum, encarregat de debatre les polítiques industrials, estan presents la patronal del taulell Ascer i la del calcer, Avecal. Aquestes dos patronals sectorials han protagonitzat en els últims mesos un allunyament de la CEC i Coepa, respectivament, i s'han integrat a la CEV. Ascer fins i tot s'ha donat de baixa de la CEC i ha defensat la liquidació de l'entitat de Castelló, en concurs.

A més d'Ascer i Avecal, s'han sumat al nou projecte autonòmic de la CEV sectorials de pes de la demarcació d'Alacant com ara l'hotelera Hosbec o Fempa, la patronal del metall, a més de grans empreses com Baleària. La patronal presidida per Salvador Navarro també ha incorporat els hostalers de Castelló (Ashotur) i l'empresa Obinesa, entre d'altres.