Colomer adverteix les plataformes de lloguer turístic que "han d'adaptar-se a les regles del joc"

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha donat suport a les mesures anunciades per l'Ajuntament de València per a regular els apartaments turístics. "El consistori està enfocant bé el turisme de la ciutat", ha expressat Colomer. "El turisme és una activitat sí o sí professional, reglada i practicada per gent que tributa i genera economia neta. Aquestes són les regles del joc i les grans plataformes han d'adaptar-se", ha asseverat.

La regidora de Turisme, Sandra Gómez, va explicar que, en setembre, està prevista una reunió amb Airbnb, la major plataforma de vivendes turístiques que opera a València, per a realitzar-li diverses propostes i tractar de signar un conveni de col·laboració. Entre les mesures, figura una taxa per als apartaments turístics i limitar els dies a l'any que un particular pot llogar el seu habitatge.

Sobre aquest tema, Colomer ha explicat que encara ha d'"estudiar en profunditat" les propostes, però ha valorat "seguir sofisticant la reacció dels poders públics". "La picardia ha existit sempre però en l'era digital és més complicada de perseguir, per això cal desenvolupar estratègies més eficients", ha afegit. El secretari autonòmic ha subratllat "la seua voluntat per a lluitar contra l'intrusisme en el sector" encara que ha afirmat que no coneix "al detall" totes les propostes del consistori contra el lloguer turístic il·legal.

Així mateix, ha recalcat que el seu departament "està intensificant la lluita contra l'economia submergida" i ha aconseguit fer "aflorar 30.000 apartaments turístics clandestins". "L'intrusisme cal combatre'l allí on aparega perquè desprestigia la destinació dels turistes. Fa falta molta pedagogia i aplicar les nostres lleis", ha asseverat.

Finalment, Colomer ha descartat que a València existisca "turismofobia" i ha assegurat que el turisme ha de considerar-se "com un element que genera ocupació" i que el vertader problema "és l'economia submergida".