Els treballs d'exhumació de la Fossa 92 de Paterna apunten a l'existència de restes de represaliats del franquisme

L'equip d'arqueòlegs que treballa en la Fossa 92 del cementeri de Paterna (l'Horta Nord), on s'espera trobar les restes dels afusellats en la coneguda 'causa Benifaió', ha exhumat fins al moment dos cossos amb ferides perimortem. Les restes presenten ferides de bala en el crani, un d'ells amb un segon projectil a l'altura del cor, entrellaçats de cap a peus, tal com asseguraven els testimonis orals.

Així ho ha donat a conéixer la diputada de Memòria Història, Rosa Pérez Garijo, qui ha visitat els treballs d'excavació que està realitzant l'equip d'ArqueoAntro, encapçalat per Miguel Mezquida i Javier Iglesias. Tots tres han comparegut junt amb el president de l'Associació de Familiars de les Víctimes de la Fossa 82, Eduardo Ortuño, en la seu judicial del municipi per a testificar l'aparició dels cossos.

Garijo ha reconegut l'esforç realitzat per les famílies malgrat que "en moltes ocasions no tenen els recursos". "Estem treballant per a retornar la dignitat a aquest país, i les administracions públiques han de tenir un paper fonamental en l'exhumació dels cossos", ha manifestat la diputada. Després de personar-se el metge forense i davant l'espera de la resolució de la comissió judicial, els arqueòlegs han représ els treballs en la fossa. En concret, en la 92 esperen trobar les restes d'afusellats per la repressió franquista originaris de Benifaió, Oliva, l'Alcúdia, Alginet i Carlet. "S'ha fet molt llarg, estem molt de temps lluitant", s'ha lamentat Isabel i el seu fill Eduardo, qui va iniciar les investigacions sobre la causa Benifaió.

Els treballs en la Fossa 92 constitueixen la segona fase de les excavacions iniciades en la número 82, on s'esperava trobar les restes de fins a 20 afusellats el 25 i 27 d'octubre de 1939, i tan sols van trobar fragments ossis de dos d'ells. Davant les alteracions en el registre municipal, en aquesta segona fase s'ha seguit el testimoni oral d'Isabel Cuallado, filla d'una de les víctimes, que recorda portar flors a la fossa on ara treballa l'equip d'ArqueoAntro.

Els arqueòlegs s'afanyen sota la lona que frena els rajos del sol, a uns dos metres per sota del nivell del sòl, altura a la qual comença la fossa amb els cossos dels afusellats que esperen exhumar en els pròxims dies. A més, en les capes superiors a les fosses 91 i 92, l'equip d'ArqueoAntro ha localitzat quatre caixes amb fragments ossis d'uns set o huit individus, més els cossos de dos xiquets i dos adults enterrats amb anterioritat a la repressió franquista.