De Mickey Mouse als caps monumentals: La Fundació Bancaixa fa un repàs a la trajectòria de Valdés

La Fundació Bancaixa comença la nova temporada amb la major retrospectiva que s'ha vist a València de l'artista Manolo Valdés. El Centre Cultural celebra el proper 27 de novembre el desé aniversari de la inauguració de l'edifici després de les obres de remodelació i ampliació que li permeten acollir exposicions de gran format. Per aquest motiu, davant l'efemèride, el centre de la plaça Tetuan ha apostat per tres exposicions de segell valencià per a aquest trimestre de l'any: Visió personal, comissariada per Kosme de Barañano; Sorolla. Un jardí per a pintar, i L'intèrpret de la matèria, de Vicent Ortí.

L'artista de València està en ple apogeu a la seua ciutat, després que durant aquest estiu la Ciutat de les Arts i les Ciències acollira sis grans caps de la seua autoria i, des d'aquest dijous fins el 25 de març, el Centre Cultural Bancaixa expose 150 obres que repassen el seu treball des dels anys 80 fins a les més estricta actualitat, ja que entre les peces es troben obres inèdites, acabes fa tant sols tres mesos, com va destacar l'artista aquest dijous durant la presentació de l'exposició: Valdés. Una visió personal.

L'exposició proposa un "menú" on els plats estan configurats per "productes excel·lents", va ressaltar De Barañano, de manera que el visitant pot recórrer l'obra de l'artista des de peces que recorden l'etapa immediatament posterior a la desaparició de l'Equip Crònica fins a la més rabiosa actualitat que inclouen creacions poc conegudes.

De màscares o retrats que palesen la influència de pintors com Velázquez, Matisse o Picasso a la recreació, quasi obsessiva, del temps, la mostra conté obres en fusta, on destaquen les diverses Menines o la famosa peça d'iconografia pop que representa Mickey Mouse i Minnie Mouse en motocicleta, passant per escultures amb diversos materials metàl·lics o amb fil d'aram, on destaquen els caps gegantins de blau intens que inciten al tacte, atuells de fang, quadres amb materials de tarannà reutilitzable, com ara els diversos espill, entre d'altres.

Tot i que les empremtes estètiques són obvies, Valdés va reconèixer que al llarg de la seua carrera els altres artistes que l'han influït ha sigut "per temporades", de manera que mostra una versatilitat d'impulsos que fan de la seua obra una col·lecció bigarrada que naix de la rutina de treball. "No sóc conscient del pas del temps", va respondre Valdés preguntat sobre la influència del crono en la seua creació. "L'únic que sé és que ara vaig a l'estudi les mateixes hores, amb la mateixa il·lusió que quan era més jove i no venia les obres ni les exposava enlloc, però tant em feia", va explicar.

A banda de l'exposició que es pot visitar fins el 25 de març de manera gratuïta, el Centre Cultural ha editat un catàleg de les obres i ha programat diverses activitats complementàries, com ara tallers d'art gratuïts i adaptats per als escolars, les persones amb diversitat funcional i persones en risc d'exclusió social. A més a més, la Fundació Bancaixa ofereix la possibilitat de fer visites guiades.