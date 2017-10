Un grup d'ultres tracta d'impedir la manifestació del 9 d'Octubre

Un grup d'ultres tracta d'impedir l'eixida de la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre i que enguany reivindica la llengua "com a espai de trobada", allunyada del "conflicte artificial". La marxa havia d'eixir a les 18 hores des de la plaça de Sant Agustí de València i concloure al Parterre, al lloc on es troba l'estàtua de Jaume I.

Els radicals llancen crits de "Yo soy español, español, español", "Som valencians, mai catalans" i "Fuera, fuera". Així mateix han començat a cantar "Que viva España" quan ha sonat La Muixeranga.