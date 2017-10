Puig, al Comité de les Regions d'Europa, sobre la DUI: "No és vàlida perquè la decisió no ix de la legalitat"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, com a president de la delegació espanyola del Comité de les Regions, ha sigut l'encarregat, aquest dimarts, de defensar la posició comuna de l'estat espanyol sobre la situació política que viu Catalunya. Poc abans de començar el ple del Parlament català on està previst que Carles Puigdemont informe sobre les conseqüències del resultat del referèndum celebrat el passat 1 d'octubre, Puig ha assenyalat a Brussel·les que, davant la possible proclamació d'una declaració unilateral d'independència, "cap decisió que es prenga aquest dimarts serà vàlida perquè no ix de la legalitat".

Puig, que ha defensat la posició comuna de les comunitats espanyoles, ha assenyalat que "'l'anomenat referèndum no va ser legal" tot i que ha defensat el valor del "diàleg" per a buscar "solucions polítiques dins de la llei" que resolguen la situació que viu Catalunya.

El cap del Consell ha assenyalat que "Espanya és una democràcia consolidada i homologable a qualsevol democràcia consolidada d'Europa". Tot i les tensions polítiques existents, Puig s'ha adreçat al plenari del Comité de les Regions per a assegurar que "Espanya és un estat de dret" i que "no hi ha democràcia sense el compliment de la llei".

"Hem de cercar solució a la fractura econòmica que es produirà; a la social, que s'està produint; i la sentimental, que ja s'ha produït", ha dit Puig, qui ha reiterat que cal buscar aquestes solucions "a través de la llei i a través del diàleg" perquè [espanyols i catalans] "volem seguir vivint junts i avançar en una democràcia que ens ha fet arribar més lluny del que mai haguérem somiat".