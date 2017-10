Oltra afirma que la declaració de Puigdemont és "un gest que obri la porta al diàleg"

La vicepresidenta del govern i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha considerat aquest dimecres que la decisió del govern català de no declarar unilateralment la independència d'aquesta autonomia és "un gest que obri la porta al diàleg" i a "asserenar els ànims". Així, ha considerat que per a donar una sortida a la situació de Catalunya "calen més paraules i menys gesticulació", alhora que ha instat a "diagnosticar el conflicte" i ha descartat solucions adoptades "des de la imposició" o "des de la humiliació". Ha apostat per trobar una sortida "en què, al final, tothom es puga trobar".

Oltra s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presidir la primera reunió de treball per a la redacció de l'avantprojecte de llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI, preguntada per la decisió del president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, de deixar en suspens la Declaració Unilateral d'Independència de Catalunya i demanar que s'òbriga una negociació.

"Jo que em veig com una persona positiva i optimista crec que els gestos en política són molt importants i, en aquest cas, ahir va haver-hi un gest, el de no dur a terme la Declaració Unilateral d'Independència", ha assenyalat la responsable autonòmica, que ha ressaltat que aquesta actitud "obri la porta al diàleg, a asserenar els ànims i a asseure's a dialogar".

"El problema territorial va més enllà de Catalunya"

Oltra ha asseverat que aquesta situació "se solucionarà el dia que fem protagonista la paraula i els governs comencen a parlar" per a "diagnosticar, compondre el conflicte i buscar solucions". Ha agregat que aquestes seran "també probablement complexes" i ha precisat que han de tindre com a base, com s'ha dit "sempre des del govern valencià", que es garantisca "la igualtat dels ciutadans als diferents territoris d'Espanya".

"Això no solament implica Catalunya. El problema territorial va més enllà de Catalunya. Tot a Espanya no és Catalunya", ha exposat la també portaveu del Consell, alhora que ha manifestat que "ací els valencians tenim també molt a dir". Així, la consellera ha dit que des del País Valencià es vol "aportar a aquest debat territorial les reivindicacions d'un finançament just", en la seua opinió, "l'única eina que garanteix la igualtat d'oportunitats entre ciutadans i ciutadanes".

Mónica Oltra ha defensat, en aquesta línia, la necessitat de comptar amb "unes inversions conformement amb el pes poblacional" del País Valencià i "una regularització d'un deute que s'ha causat en els últims anys per culpa d'aquest infrafinançament". De la mateixa manera, ha afirmat que en el debat territorial s'ha de tindre en compte també la "diversitat entre territoris". "Ací els territoris tenen diferents maneres de veure's a ells mateixos i de projectar-se enfront dels altres i per a construir un projecte d'estat comú hem d'establir les bases perquè tothom vulga formar part d'aquest projecte comú", ha subratllat.