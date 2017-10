Dimiteix el secretari de la Interagrupació fallera en protesta per la presència del president en la concentració ultra del 9 d'Octubre

El secretari general de la Interagrupació de Falles, Josep Ynat, ha presentat la seua dimissió pel seu desacord amb la presència del president d'aquesta entitat, Jesús Hernández Malnoms, en un grup de violents d'extrema dreta que va rebentar la manifestació vespertina del 9 d'Octubre i va causar incidents violents que ja investiga la Fiscalia Provincial de València i pels quals ja s'ha produït una detenció.

El fins ara secretari general del col·lectiu que agrupa les comissions falleres ha explicat que no comparteix que l'actual president acudira a la mobilització a la qual es van sumar ultres perquè "encara que pot acudir a títol personal, com a representant d'Interagrupació no ha d'estar ahí", en el que, ha recordat, era una "manifestació il·legal".



Ynat ha assenyalat que si la voluntat d'aquesta agrupació és precisament representar la major quantitat de fallers possible no pot participar en la mobilització paral·lela a la manifestació del 9 d'Octubre. A més, ha lamentat que el president ha donat "armes" al regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, per a "dir que no som interlocutors vàlids".

"Ara, després del treball que hem fet per a poder dir que aglutinem al 99% dels fallers i seguir negociant amb l'Ajuntament, açò ens pot posar en un compromís", ha lamentat.

Hernández Malnoms nega que fóra una "concentració d'extrema dreta"

El regidor Pere Fuset va considerar dimarts passat una "imatge trista" la "presència de determinats dirigents de la Interagrupació de Falles" en aquesta mobilització, va assegurar que "els fallers i les falleres" lamenten eixa circumstància i va argumentar que els membres del col·lectiu faller no poden "permetre que ningú puga associar la imatge d'una festa plural i diversa amb una violència que tots els demòcrates" han de "condemnar".

Per la seua banda, el president d'Interagrupació de Falles de València, Jesús Hernández Malnoms, va explicar que va acudir a la manifestació paral·lela a la de la Comissió 9 d'Octubre mogut pel seu "sentiment" i el seu "cor" i no per la seua condició de faller ni el càrrec que ocupa en aquest col·lectiu i va negar que fóra una "concentració d'extrema dreta", encara que va assenyalar que és "cert que en un moment donat un grup d'ultres o exaltats van intentar trencar" l'acte.