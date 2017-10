Ribera Salud denuncia el portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública per injúries

El Jutjat de Primera Instància número 3 d'Alzira reunirà aquest dimarts en una mateixa sala l'empresa Ribera Salud i el portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera, Eduard Hervàs, a qui la concessionària de l'Hospital d'Alzira ha demandat per un presumpte delicte d'injúries. Concretament, l'empresa que gestiona el Departament de Salut de la Ribera considera que les declaracions que Hervàs va fer en una entrevista a Diari La Veu són "radicalment falses" i "ataquen la bona fama" de Ribera Salud i de la "sanitat pública", alhora que generen "una alarma social innecessària", segons assenyalen en el seu escrit remés al jutjat el passat 19 d'abril.

Aquest dimarts, a les 9.15 hores, estan citades ambdues parts a un acte de conciliació en el qual el demandant sol·licita a Hervàs que "s'excuse" per les seues declaracions, així com que explique perquè va fer tals declaracions. L'advocat de Ribera Salud afirma que, en cas de no aconseguir que Hervàs es retracte, interposarà contra ell una querella per injúries.

En l'entrevista que Eduard Hervàs va concedir a Diari La Veu, el portaveu de la plataforma –que agrupa sindicats, partits d'esquerres i entitats socials de la comarca– es preguntava "quins guanys està fent Ribera Salud a Alzira amb pacients de la sanitat privada". Hervàs acusava l'empresa de prioritzar els pacients provinents d'asseguradores privades abans que no els pacients de la sanitat pública. "El pacient que entra per asseguradores està usant els recursos de la sanitat pública", advertia Hervàs, qui reconeixia també que aquesta pràctica "no es pot documentar", si bé "qui està a una sala d'espera ho veu".

Suport de la Plataforma

Eduard Hervàs no estarà sol aquest dimarts als jutjats d'Alzira. Representants de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera tenen previst acudir a la seu judicial per a acompanyar el seu portaveu. En un comunicat, lamenten que l'única resposta de l'empresa Ribera Salud, "davant les opinions de la Plataforma, haja estat anar als tribunals" querellant-se contra la persona que ha actuat com a coordinador de l'entitat.

Des de la plataforma denuncien també que els "diners públics", en al·lusió a les transferències que rep l'empresa per la gestió del corresponent departament de salut, "no estan per a dilatar judicialment el final del contracte i menys per anar contra la opinió i la llibertat d'expressió del portaveu des de les distintes associacions que conformen la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera".